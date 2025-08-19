Российский диктатор Владимир Путин – это "людоед", который будет продолжать убивать и оккупировать ради "собственного выживания". Россия навсегда останется источником потенциальной угрозы для Европы и западного мира.

Поэтому европейским лидерам стоит вспомнить, сколько своих обязательств уже нарушил российский диктатор – и сделать выводы относительно того, насколько ему можно верить. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, пишет Le Figaro.

Как Макрон оценивает Путина и Россию

В интервью LCI Макрон четко охарактеризовал, кто такой Владимир Путин. Бессменного правителя России президент Франции назвал "хищником, людоедом у наших ворот", которому "нужно продолжать есть ради собственного выживания".

Макрон призвал европейцев "не быть наивными" в отношении России и предостерег, что эта страна "будет длительной дестабилизирующей силой и потенциальной угрозой для многих из нас".

"С 2007-2008 годов президент Путин редко придерживался своих обязательств. Он постоянно был дестабилизирующей силой. И он стремился переосмыслить границы, чтобы расширить свою власть", – подчеркнул президент.

Макрон также обратил внимание на милитаризацию России, которая продолжается невиданными ранее темпами. Это, по его мнению, является красноречивым свидетельством того, что прекращать агрессию против других государств Москва и не думает.

"Страна, которая инвестирует 40% своего бюджета в такое оборудование, которая мобилизовала армию численностью более 1,3 миллиона мужчин, не вернется к состоянию мира и открытой демократической системы за одну ночь", – предупредил Макрон.

По его мнению, чем быстрее Запад поймет, с кем на самом деле имеет дело – тем эффективнее сможет защититься от неизбежной российской агрессии.

"Поэтому, даже для собственного выживания, ему нужно продолжать есть. Вот и все. И поэтому это хищник, это людоед на нашем пороге... Я не говорю, что на Францию нападут завтра, но это угроза для европейцев... Мы не должны быть наивными", – настаивает глава государства.

Интервью с резкими заявлениями в адрес Путина и РФ было записано до встречи в Вашингтоне.

Однако, как показало еще одно интервью Макрона, которое он дал американскому каналу NBC News уже по итогам встречи президента США Дональда Трампа с европейскими лидерами и президентом Украины Владимиром Зеленским, этот саммит не добавил ему уверенности в том, что Путин вдруг захотел мира.

"Когда я смотрю на ситуацию и факты, я не вижу, чтобы президент Путин сейчас стремился к миру, но, возможно, я слишком пессимистичен", – объяснил Макрон, почему не может разделить оптимизма относительно близкого завершения российско-украинской войны, который излучает Трамп.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в понедельник, 18 августа, в Белом доме состоялись переговоры президентов Украины и США, к которым на определенном этапе присоединились европейские лидеры – президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, генсек НАТО Марк Рютте, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, президент Франции Эммануэль Макрон, президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

После ее завершения президент США заявил, что уже начал готовить встречу Путина с Зеленским. В то же время заявления, звучавшие из Кремля, вызвали определенные сомнения относительно того, что российский диктатор согласился на такую встречу.

По словам советника Путина Юрия Ушакова, диктатор "выразил поддержку непосредственным переговорам между делегациями России и Украины", а также что прозвучала идея о том, что "следовало бы рассмотреть повышение уровня представительства Москвы и Киева" на таких переговорах – из чего сделать вывод о согласии Кремля о встрече на высшем уровне сложно.

Сомневается в том, что Путин не побоится встретиться с Зеленским лично, и федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц.

Впрочем, и он, и президент Финляндии Александр Стубб, и генсек НАТО Марк Рютте подтвердили, что слышали от Трампа о согласии российского диктатора на такую встречу.

