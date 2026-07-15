Россия снизила темпы вербовки на войну: разведка привела пять факторов, указывающих на это

Темпы вербовки нового "пушечного мяса" для войны против Украины в России "проседают". К началу июля вербовщики не выполнили даже половины годового плана, а суточный набор значительно отстает от этого показателя в предыдущие годы.

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В целом же нынешняя кампания по вербовке контрактников в России для отправки на войну против Украины имеет пять ключевых особенностей. Каких именно – рассказали в Службе внешней разведки Украины.

Первая особенность: отставание от выполнения годового плана по набору контрактников

По данным СВР, на начало июля план по заключению контрактов выполнен менее чем на 50%.

Законтрактовано около 195 тыс. человек при плановых 204,5 тыс.

"Текущие среднесуточные темпы отбора контрактников (1070–1090 человек ) являются недостаточными для 100% выполнения плана. Это является главным отличием нынешней кампании от кампаний 2025 и 2024 годов, когда в среднем за сутки заключались контракты с около 1,2 тысячи человек", – утверждают в СВР.

Вторая особенность: снижение требований к потенциальным новобранцам

В погоне за численностью личного состава оккупационной армии российское военное руководство решило пожертвовать "качеством": отмечается ослабление медицинских и функциональных требований к кандидатам на заключение контрактов.

Цель заключается в расширении контингента потенциальных рекрутов и сокращении времени на их оформление и направление в фронтовые подразделения ВС РФ.

"Необходимость таких шагов со стороны России продиктована её растущими потерями на поле боя. За первое полугодие общие потери личного состава достигли примерно 196,7 тыс. человек, из них 115,3 тыс. – безвозвратные, 80,4 тыс. – санитарные, около 1 тыс. – пленные. Таким образом, количество отобранных контрактников для ВС РФ фактически сопоставимо с количеством потерь", – отмечают в СВР.

Третья особенность: приоритет при заключении контрактов – представители малых народов России и жители ВОТ

Искать новое "пушечное мясо" оккупанты пытаются прежде всего среди представителей малых народов РФ: для них установлены высокие плановые показатели рекрутинга. Также Россия пытается отправить на войну против Украины украинцев, проживающих на временно оккупированных территориях Украины – что, как напоминают в СЗР, является грубым нарушением международного права.

Так, в 2026 году РФ планирует привлечь для участия в боевых действиях против Украины около 7,9 тыс. жителей ВОТ Украины.

А вот внутри России наибольшая нагрузка (в количественных показателях) по выполнению планов на 2025 и 2026 годы приходится на Центральный и Приволжский федеральные округа (92 тыс. и 90 тыс. человек соответственно).

В Приволжском федеральном округе наибольшие количественные показатели набора определены для республик Башкортостан и Татарстан (12,9 тыс. и 12,0 тыс. человек соответственно ).

"Это свидетельствует о подлинном отношении Кремля к коренным народам РФ и жителям "новых" регионов, которых он рассматривает как расходный материал для реализации своих агрессивных планов", – отмечается в аналитической заметке.

Четвёртая особенность: студентов – на войну

Минобороны РФ совместно с российским Минобразования запланировали принять на военную службу по контракту более 50 тыс. студентов высших и средних специальных учебных заведений. Однако пока получается не очень.

"Несмотря на беспрецедентную пропаганду и административное давление, абсолютное большинство студентов не выражает желания идти на военную службу и участвовать в боевых действиях против Украины. Показатели набора этой категории очень далеки от плановых: на службу соглашается один из 400 студентов. Молодежь России не хочет воевать", – говорят в СВР.

Пятая особенность: ставка – на иностранных наемников

Решить проблемы с вербовкой в ряды оккупационной армии Кремль также пытается за счет наращивания вербовки иностранных наемников: план увеличен с 16 до 18,5 тыс. иностранцев.

Чтобы достичь установленных показателей, в России активно задействуют рекрутинговые структуры, которые обычно оформляют приезд наемников в РФ в статусе трудовых мигрантов.

И несмотря на протесты государств, граждан которых Москва отправляет на войну и которые остаются условными партнерами России, РФ не прекращает такой рекрутинг.

Обычно потенциальных кандидатов привлекают обещаниями высокооплачиваемой работы на территории РФ, однако после прибытия на территорию государства-агрессора им сообщают, что они собственноручно подписали контракт с российским минобороны.

"Миграционная служба России и отдельные российские правоохранительные органы широко применяют шантаж и запугивание в отношении трудовых мигрантов (в основном из стран Центральной Азии), принуждая их заключать контракты с министерством обороны РФ. Иногда стимулом служит возможность получения российского гражданства по упрощенной процедуре после определенного периода прохождения военной службы в ВС РФ по контракту. Таким образом, эта категория рассматривается Кремлем как важный ресурс для восполнения потерь на поле боя", – говорится в сообщении СВР.

В внешней разведке уверены: ситуация с вербовкой в России в этом году свидетельствует о снижении способности режима Путина и в дальнейшем поддерживать темпы вербовки на уровне предыдущих периодов.

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