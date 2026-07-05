Путин может пойти на массовую мобилизацию: СМИ выяснили, с какими трудностями столкнулся диктатор РФ

Российский диктатор Владимир Путин обдумывает массовую мобилизацию, стремясь перехватить инициативу на поле боя в Украине. С начала полномасштабного вторжения более четырех лет назад Кремль пытался сделать все, чтобы россияне не ощущали на себе последствия войны.

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Об этом сообщает Atlantic Council. В то же время предполагается, что массовая мобилизация стала бы огромным риском для Путина, поскольку любая попытка привлечь большое количество россиян потенциально может дестабилизировать внутреннюю ситуацию.

Чем грозит Путину мобилизация

Путин хорошо осознает связанные с этим риски. Совсем недавно Кремль сосредоточился на привлечении добровольцев, предлагая чрезвычайно высокие вознаграждения за вербовку и высокие зарплаты. Однако эта политика, хотя и оказалась весьма эффективной, может оказаться недостаточной. С уменьшением числа добровольцев и практически полным исчерпанием запасов заключённых Путин оказался в сложном положении.

"Он знает, что если Россия каким-то образом не сможет сохранить свое преимущество в человеческих ресурсах на поле боя, вторжение в Украину превратится в мясорубку. Однако он продолжает отвергать любые разговоры об уступках и отказывается снижать свои политические амбиции", – говорится в материале.

Поэтому, по версии издания, все указывает на масштабную мобилизацию в ближайшие месяцы, но это не единственный вариант, доступный российскому лидеру на данный момент. Однако альтернативы, в частности, нападение на одну из стран НАТО, еще более рискованны.

"Поскольку российское вторжение сейчас находится под реальной угрозой провала, Путин больше не может себе позволить отложить это на потом и медлить с принятием сложных решений", – пишут журналисты.

В качестве примера журналисты привели исторический случай, когда недовольные солдаты-призывники сыграли важную роль в Октябрьской революции, приведшей к падению Российской Империи в 1917 году, а также масштабное общественное возмущение из-за потерь советских призывников в Афганистанев 1980-х годах, что способствовало распаду СССР.

Между тем на поле боя Россия пытается продвигаться вперед, неся тяжелые потери, в то время как инновационная тактика украинского командования нарушает российскую логистику, отрезая временно оккупированный Крым и провоцируя серьезный топливный кризис внутри самой России.

Как сообщал OBOZ.UA, российская Госдума обсуждает введение новой волны мобилизации, к которой могут призвать сразу после проведения выборов. На этот раз инициатива исходит от самих российских законодателей, поскольку работа над законами по борьбе с уклонистами была завершена еще весной.

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