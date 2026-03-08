'Россия не является нейтральной': посол заявил об открытой поддержке Ирана

Россия не занимает нейтральной позиции в войне на Ближнем Востоке. Посол РФ в Великобритании Андрей Келин подчеркнул, что Москва поддерживает Иран в конфликте с Израилем и критикует действия западных стран.

Он призвал к немедленному прекращению боевых действий и возвращению к дипломатическому урегулированию. Об этом он сказал в интервью телеканалу Sky News.

Андрей Келин заявил журналисту, что Россия "не занимает нейтральной позиции" в войне и "поддерживает Иран".

Он добавил, что Москва "крайне негативно относится к тому, что делается" и считает несправедливым, когда Запад обвиняет только Иран в конфликте.

Посол РФ отметил, что западные страны игнорируют тот факт, что США и Израиль начали удары против Ирана, а Тегеран только отвечает на эти атаки.

"Западные страны придерживаются логики, согласно которой во всем виноват Иран. Но никто не говорит, что США и Израиль начали атаку против Ирана. И Иран лишь отвечает на эту атаку. Это просто несправедливо", – сказал он.

В то же время Келин отметил, что лучшим сценарием является немедленное прекращение войны и возвращение "к мирному, переговорному и дипломатическому решению", которое позволит избежать дальнейшей эскалации.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал информацию о российской помощи иранскому режиму. Речь идет о сообщениях, что РФ предоставляет разведданные Ирану, чтобы тот мог корректировать удары по силам США.

Ранее резидент Владимир Зеленский сообщил, что Украина предоставит экспертную помощь государствам Ближнего Востока и Персидского залива в сфере защиты своего воздуха от иранских ударных беспилотников. Таким образом наше государство проявит фактическую солидарность со "всеми, кто противостоит распространению насилия Тегераном".

Как сообщал OBOZ.UA, Зеленский выразил позицию Украины относительно последних событий на Ближнем Востоке и в регионе Залива. Он отметил, что украинцы никогда не угрожали Ирану, однако иранский режим добровольно стал партнером России в поставках ударных дронов и другого оружия.

