"Россия больше не будет верить Западу": Лавров пожаловался, что Москву склоняют к ультиматуму по Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва окончательно утратила доверие к Западу и больше не будет верить в его готовность к переговорному урегулированию войны против Украины. В то же время глава российского МИД подтвердил, что Кремль не отказался от своих максималистских требований и будет продолжать войну, пока не достигнет целей, озвученных диктатором Владимиром Путиным.

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Об этом Лавров заявил во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Мозамбика Марией Лукаш. Его цитируют пропагандистские российские СМИ.

Лавров обвинил Запад в ультиматумах

По словам главы российского МИД, западные страны якобы лишь имитируют готовность к дипломатическому урегулированию войны, а на самом деле начали открыто выдвигать Москве ультиматумы.

Он заявил, что Россия больше не будет доверять заявлениям Запада о стремлении найти переговорное решение.

"Верить Западу в том, что он хочет переговорных решений, больше не будем. Этот запас доброго отношения и надежд окончательно исчерпан", – заявил Лавров.

Глава российского МИД также обвинил западные государства в срыве договоренностей, которые якобы когда-то достигались. По его версии, именно действия Запада привели к тому, что Москва больше не готова полагаться на какие-либо гарантии с его стороны.

Москва не отказалась от требований о фактической капитуляции Украины

Лавров также заявил, что Россия будет продолжать войну до достижения целей, сформулированных Путиным в июне 2024 года.

"Президент четко подтвердил, что мы будем продолжать достижение целей, которые были поставлены еще в июне 2024 года во время выступления Владимира Путина в Министерстве иностранных дел", – подчеркнул он.

Напомним, что тогда российский диктатор выдвинул Украине ряд требований, выполнение которых фактически означало бы отказ Киева от части собственных территорий и существенное ограничение государственного суверенитета. В частности, Путин требовал полного вывода украинских войск с территорий Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей – включая районы, которые российская армия не смогла оккупировать.

Кроме того, Москва требовала официального признания Крыма и четырех частично оккупированных областей частью России, отказа Украины от вступления в НАТО, а также проведения так называемых "демилитаризации" и "денацификации".

Путин заявлял, что только после выполнения этих условий Россия якобы готова немедленно прекратить огонь и начать переговоры.

Украина отвергла эти требования, подчеркнув, что они являются не мирным предложением, а попыткой заставить государство согласиться на территориальные уступки и ограничение права самостоятельно определять собственное будущее.

Заявление прозвучало после усиления военной поддержки Украины

Заявления Лаврова прозвучали после саммита НАТО в Анкаре, который состоялся 7–8 июля.

По итогам встречи страны Альянса договорились предоставить Украине не менее 70 миллиардов евро военной помощи в 2026 году и подтвердили намерение сохранить не меньший уровень поддержки в 2027 году. Таким образом, общий объем помощи в течение двух лет может составить не менее 140 миллиардов евро.

Во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях саммита президент США Дональд Трамп также заявил о готовности предоставить Украине возможность производить ракеты для систем Patriot по американской лицензии.

Кроме того, Трамп прокомментировал дальнобойные удары Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам. Он назвал их эскалацией, которая в то же время может усилить давление на Москву и приблизить окончание войны.

Как сообщал OBOZ.UA:

8 июля на саммите НАТО в турецкой Анкаре президент Украины Владимир Зеленский встретился со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Американский лидер пообещал, что США предоставят Украине лицензии на производство ракет Patriot.

Стороны обсуждали вопросы укрепления украинской ПВО и мирных переговоров с РФ. Отдельно американский лидер высоко оценил способность украинцев поддерживать оборонное производство, а также подчеркнул, что США могут "закрыть небо" над Украиной в качестве одной из гарантий безопасности после окончания войны.

В целом на саммите страны НАТО согласовали долгосрочный пакет военной поддержки Украины, который предусматривает выделение не менее 140 млрд евро в течение 2026–2027 годов. Уже гарантировано, что в следующем году Киев получит 70 млрд евро на вооружение, военную помощь и подготовку военнослужащих.

В итоговой декларации саммита Украина впервые официально признана на уровне Альянса как страна, вносящая вклад в трансатлантическую безопасность.

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