НАТО обязалось оказывать Украине военную помощь в течение ближайших двух лет: о какой сумме идет речь

Страны НАТО согласовали долгосрочный пакет военной поддержки Украины, который предусматривает выделение не менее 140 млрд евро в течение 2026–2027 годов. Уже гарантировано, что в следующем году Киев получит 70 млрд евро на вооружение, военную помощь и подготовку военных, при этом союзники намерены сохранить аналогичный объем финансирования на 2027 год.

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Об этом говорится в итоговой декларации саммита НАТО в Анкаре. В документе Украина впервые официально признана на уровне Альянса как страна, вносящая вклад в трансатлантическую безопасность.

"Украина вносит вклад в трансатлантическую безопасность, и союзники едины в своей непоколебимой поддержке Украины в защите её свободы, суверенитета и территориальной целостности", — говорится в декларации.

В 2026 году Украина гарантированно получит 70 млрд евро

Страны Альянса взяли на себя обязательство в 2026 году предоставить Украине 70 млрд евро военной помощи. В пакет войдут военная техника, вооружение, боеприпасы, обучение украинских военных и другие виды поддержки в сфере безопасности.

В НАТО подчеркнули, что помощь должна оставаться справедливой, предсказуемой и долгосрочной.

Союзники планируют сохранить тот же уровень поддержки в 2027 году

В декларации также отмечено, что союзники подтверждают свои суверенные обязательства поддерживать как минимум аналогичный уровень помощи в 2027 году.

Таким образом, общий объем военной поддержки Украины на два года должен составить 140 млрд евро.

В то же время окончательные механизмы финансирования второго года программы все еще согласовываются между странами-членами Альянса. По информации западных СМИ, отдельные государства, в частности Италия, высказывали оговорки относительно долгосрочных финансовых обязательств, однако принципиальное решение о продолжении поддержки уже закреплено в декларации.

Важную роль играет многолетняя программа ЕС

Для обеспечения долгосрочного финансирования союзники отдельно приветствовали решение Европейского Союза о запуске многолетней программы Ukraine Support Loan.

Как сообщалось ранее, ее общий объем составляет 90 млрд евро, из которых около 60 млрд евро планируется направить на оборонные нужды Украины и развитие украинского оборонно-промышленного комплекса.

В НАТО подчеркнули, что именно эта программа станет одним из ключевых инструментов обеспечения стабильной военной поддержки Украины в ближайшие годы.

Европейские союзники взяли на себя основную нагрузку по оказанию поддержки

В итоговой декларации также отмечается, что сегодня европейские союзники и Канада финансируют большую часть помощи Украине в сфере безопасности как в двустороннем формате, так и через совместные международные механизмы.

Участники саммита подтвердили, что будут продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется, одновременно укрепляя собственный оборонно-промышленный потенциал и наращивая производство вооружений.

Как сообщал OBOZ.UA, 8 июля на саммите НАТО в турецкой Анкаре президент Украины Владимир Зеленский встретился со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Американский лидер пообещал, что США предоставят Украине лицензии на производство ракет Patriot.

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