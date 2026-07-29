"Пропагандистская инсценировка": в МИД РФ назвали "постановкой" случаи вторжения своих дронов в воздушное пространство Румынии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала безосновательными и "инсценированными" обвинения Румынии в нарушении её воздушного пространства российскими беспилотниками. Она также пригрозила Бухаресту "надлежащим ответом" после высылки российского дипломата.

Видео дня

Заявление Захаровой 28 июля было опубликовано на официальных ресурсах МИД РФ. Аналогичную позицию высказал и посол России в Румынии Владимир Липаев в комментариях пропагандистским СМИ.

Москва отвергает претензии Румынии в отношении своих дронов

Мария Захарова заявила, что румынские власти якобы безосновательно обвинили Россию в нарушении воздушного пространства страны беспилотниками и использовали эти события как повод для высылки одного из российских дипломатов.

Захарова назвала инциденты с дронами "инсценированными" и заявила, что они якобы являются частью информационной кампании.

По её словам, румынское руководство якобы пытается таким образом скрыть "провальные последствия" своей политики поддержки Украины.

Кроме того, представительница российского внешнеполитического ведомства цинично переложила вину за инциденты на Украину. По её словам, именно поддержка Бухарестом Киева, а не действия Москвы, негативно влияет на ситуацию в сфере безопасности и социально-экономическую обстановку в Румынии.

Россия пригрозила Румынии ответными мерами

В МИД РФ заявили, что расценивают высылку российского дипломата как "недружественный шаг" и пообещали принять ответные меры.

"Недружественные действия Бухареста получат надлежащий ответ", — заявила Захарова.

В свою очередь посол России в Бухаресте Владимир Липаев также назвал протест румынской стороны "пропагандистской инсценировкой".

"Речь идет о пропагандистской инсценировке, цель которой — предотвратить дальнейшие удары российских вооруженных сил по украинской портовой инфраструктуре на Дунае и на Черном море, которая активно используется блоком НАТО", — заявил Липаев.

Что предшествовало

Накануне Министерство иностранных дел Румынии вызвало посла России и вручило ему ноту протеста после очередных случаев нарушения воздушного пространства страны российскими беспилотниками.

Одновременно Бухарест объявил одного из сотрудников российского посольства персоной нон грата.

По информации Министерства обороны Румынии, 24, 25 и 26 июля румынские истребители F-16 трижды поднимались в воздух и сбили три российских беспилотника, залетевших в воздушное пространство страны над акваторией Черного моря.

По данным Минобороны Румынии, с начала полномасштабного вторжения России в Украину было зафиксировано 33 случая проникновения российских беспилотников в воздушное пространство страны. Румыния является членом НАТО и неоднократно заявляла, что внимательно следит за ситуацией вблизи своей восточной границы из-за регулярных российских атак на украинскую портовую инфраструктуру в Придунавье.

Как сообщал OBOZ.UA:

27 июля в воздушное пространство Румынии залетел четвертый дрон за четыре дня. Для контроля ситуации в небо вновь поднялись истребители F-16.

Накануне, 26 июля, в Румынии сбили уже третий беспилотник вблизи границы. Очередную цель уничтожили над территориальными водами страны.

Утром 25 июля в воздушном пространстве Румынии сбили беспилотник. Цель уничтожил пилот румынского истребителя F-16.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!