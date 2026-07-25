Румыния вновь сбила дрон, залетевший на её территорию: что известно

Утром 25 июля в воздушном пространстве Румынии был сбит беспилотник. Цель уничтожил пилот румынского истребителя F-16.

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Об очередном инциденте с дроном сообщил президент Румынии Никушор Дан. Подробности он рассказал на своей странице в Х.

По информации президента, БПЛА сбили около 08:30. Это произошло примерно в 10 километрах к западу от населенного пункта Сфинту-Георге, расположенного в дельте Дуная.

"Сегодня утром в 8:30 ещё один беспилотник был сбит в воздушном пространстве Румынии в 10 км к западу от населённого пункта Сфинту-Георге (дельта Дуная). Дрон сбил румынский пилот истребителя F-16", — написал президент Румынии.

Беспилотник сбил румынский пилот истребителя F-16. Других подробностей об инциденте Никушор Дан не привёл.

Напомним, вчера, 24 июля, румынский пилот истребителя F-16 сбил беспилотник, вторгшийся в воздушное пространство страны. Район, где был уничтожен дрон, был безлюдным, поэтому для населения никакой угрозы не возникло.

Беспилотник был сбит около 11:00 утра. Благодаря тому, что территория была незаселенной, пилот F-16 мог применить вооружение без риска для гражданских лиц.

Также OBOZ.UA сообщал, что ранее уже был случай, когда российский беспилотник пересек воздушное пространство Румынии и врезался в жилой многоэтажный дом в городе Галац. Это произошло в ночь на пятницу, 29 мая. Дрон был российским "Шахедом" под локальным названием "Герань-2", говорилось в техническом отчете, подготовленном специалистами профильных государственных ведомств Румынии.

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