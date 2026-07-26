В Румынии сбили уже третий за последние дни дрон: все улики указывают на Россию

Румынские военные за последние дни сбили уже третий беспилотник вблизи своей границы. Очередную цель уничтожили над территориальными водами страны утром 26 июля.

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В Бухаресте заявляют, что все факты указывают на причастность России. Об этом сообщил президент Румынии Никушор Дан.

Дрон сбили над Чёрным морем

По словам президента, беспилотник был уничтожен в 10:13 самолетом F-16 румынских ВВС в районе Сулина-Килия. Это уже третий дрон, сбитый за последние три дня.

Никушор Дан поблагодарил пилотов и наземные службы за работу, подчеркнув, что их действия обеспечивают безопасность страны.

"Недопустимо и нетерпимо, чтобы Российская Федерация продолжала нарушать воздушное пространство Румынии, которое одновременно является воздушным пространством НАТО и Европейского Союза. Такие действия неприемлемы, и мы относимся к ним со всей серьезностью вместе с нашими союзниками", – отметил Никушор Дан.

Президент сообщил, что по результатам расследования Генеральной прокуратуры дрон, сбитый 24 июля, был типа "Шахед". Именно такие беспилотники Россия активно использует в войне против Украины.

Расследование в отношении других сбитых дронов в настоящее время продолжается.

По словам президента, Румыния готовит дипломатический протест против России, который будет основан на результатах расследований.

Напомним, утром 25 июля в воздушном пространстве Румынии был сбит беспилотник. Цель уничтожил пилот румынского истребителя F-16.

На инцидент отреагировали в Европейском совете. Его глава, Антониу Кошта, отметил, что выражает благодарность румынским властям "за оперативную и эффективную реакцию".

Также OBOZ.UA сообщал, что ранее уже был случай, когда российский беспилотник пересек воздушное пространство Румынии и врезался в жилой многоэтажный дом в городе Галац. Это произошло в ночь на пятницу, 29 мая. Дрон был российским "Шахедом" под местным названием "Герань-2", говорилось в техническом отчете, подготовленном специалистами профильных государственных ведомств Румынии.

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