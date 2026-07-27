В воздушное пространство Румынии залетел четвертый дрон за четыре дня: что известно

В воздушном пространстве Румынии зафиксировали новое нарушение – беспилотник четвертый день подряд пересек границу страны. Инцидент произошел утром 27 июля на фоне роста напряженности вблизи украинско-румынской границы.

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Для контроля ситуации в небо подняли истребители F-16. Об этом сообщает The Romania Journal.

Инцидент с дроном

По данным румынского оборонного ведомства, воздушный объект был обнаружен системами радиолокационного наблюдения к востоку от Сулины. Это произошло утром 27 июля.

В 8:53 в воздух поднялись два истребителя F-16 с 86-й авиабазы в Фетешти для мониторинга ситуации. Одновременно ещё в 8:47 была активирована система оповещения населения – жители Тулчанского уезда получили предупреждение RO-Alert.

Беспилотник ненадолго вошел в воздушное пространство Румынии, после чего вернулся на территорию Украины. Вскоре там зафиксировали взрывы.

Это уже четвертый подобный инцидент за последние дни. На прошлой неделе румынские военные сбили три беспилотника, нарушивших воздушное пространство страны. Один из них был идентифицирован как российский дрон типа "Шахед", расследование в отношении остальных продолжается.

В ответ на инциденты Румыния прибегла к дипломатическим мерам. Посла России в Бухаресте вызвали в Министерство иностранных дел для выражения протеста.

Глава МИД Румынии Оана Цою подчеркнула, что такие действия являются четким сигналом для международных партнеров относительно позиции страны и определения ответственности России за нарушение воздушного пространства.

В Бухаресте подчеркивают, что вопрос безопасности рассматривается также в рамках НАТО. Румыния продолжает координацию с союзниками как на военном, так и на дипломатическом уровнях.

По словам министра, страна имеет возможность инициировать консультации по статье 4 НАТО, если возникнет необходимость в более широком обсуждении угроз. В то же время основной акцент делается на укреплении собственной обороноспособности в соответствии с обязательствами в рамках Альянса.

Накануне НАТО подтвердило готовность усиливать возможности мониторинга, обороны и сдерживания на восточном фланге, в частности в Румынии и Черноморском регионе.

Напомним, румынская армия за три дня потратила значительные средства на перехват беспилотников, нарушивших воздушное пространство страны. Речь идет о трех российских дронах, уничтоженных в разных регионах.

По информации военных, основные расходы пришлись на использование истребителей F-16 и ракет класса AIM-9X. Стоимость одной такой ракеты составляет около 400 тысяч долларов.

Для уничтожения трех беспилотников было использовано три ракеты, что обошлось примерно в 1,2 миллиона долларов. Дополнительно учитываются расходы на полеты самолетов и их техническое обслуживание. В итоге общая сумма расходов за три дня составила около 1,5 миллиона евро.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее уже был случай, когда российский беспилотник пересек воздушное пространство Румынии и врезался в жилой многоэтажный дом в городе Галац. Это произошло в ночь на пятницу, 29 мая. Дрон был российским "Шахедом" под локальным названием "Герань 2", говорилось в техническом отчете, подготовленном специалистами профильных государственных ведомств Румынии.

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