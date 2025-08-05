После землетрясения часть Камчатки почти на два метра стала ближе к США. Карта

Российская Камчатка после мощного землетрясения понемногу сунется в сторону Соединенных Штатов. В частности, южная часть полуострова за последнее время сместилась почти на два метра на юго-восток.

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Движение полуострова возобновилось именно после последнего землетрясения в регионе. Об этом сообщили в камчатском филиале единой геофизической службы РАН по итогам последних геодинамических наблюдений.

"Провели предварительный расчет по результатам геодинамических наблюдений. Оказалось, что все мы неплохо так поехали на юго-восток. Максимальные косейсмические оползни после землетрясения 30 июля наблюдались в южной части полуострова, где они составили почти два метра", – отметили российские ученые.

Исследователи сравнивают явление с землетрясением 2011 года в Тохоку (Япония). Тогда также фиксировались горизонтальные смещения Петропавловск-Камчатского, хотя и "несколько скромнее".

Ученые утверждают, что в целом "картина смещений согласуется с предыдущей моделью", на которой предполагается "полноценный макросейсмический эффект в Северо-Курильске и недостаточно полноценный – в Петропавловске-Камчатском".

Что предшествовало

Самое сильное с 1952 года землетрясение у берегов Камчатки произошло 30 июля. Геологическая служба США оценила силу землетрясения в 8,8 баллов по шкале Рихтера. Явление вызвало несколько волн цунами, в результате чего был затоплен порт Северо-Курильска.

После землетрясения на Камчатке, на Сахалине эвакуировали 2700 человек.

Как сообщал OBOZ.UA, также после землетрясения ученые зафиксировали (впервые в истории наблюдений) извержение вулкана Крашенинникова на Камчатке. Извержение началось второго августа, причем позже выбросы пепла уже достигали высоты в шесть метров.

Исследователи считают, что вулкан Крашенинникова не "работал" с 1463 года.

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