На Камчатке произошла серия землетрясений: есть разрушения, объявлена угроза цунами. Видео

В ночь на среду, 30 июля, у берегов российского полуострова Камчатка произошла серия мощных подземных толчков. Предупреждение о цунами объявили там, на Курильских островах, а также на Аляске (США) и в Японии.

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Магнитуда землетрясения колебалась от 6,5 до 8,7. Об этом сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр.

В одном из детсадов на Камчатке после землетрясения обвалилась стена. Пострадавших нет, сообщил губернатор Владимир Солодов.

Вскоре стало известно, что первые волны цунами дошли до берегов Северо-Курильска. Там под воду ушел рыбный завод "Алаид", работников эвакуировали. Город расположен на острове Парамушир (Курильские острова). Там также зафиксировали землетрясение магнитудой 5,6.

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