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На Камчатке после мощного землетрясения началось извержение вулкана. Фото и видео

Дарья Дурова
Новости России
3 минуты
2,9 т.
На Камчатке после мощного землетрясения началось извержение вулкана. Фото и видео

30 июля в Камчатском крае (РФ) начал извержение вулкан Ключевская Сопка. Это произошло после сильного землетрясения магнитудой 8,7 – самого мощного за более чем 70 лет – и многочисленных афтершоков.

Видео дня

Местный филиал Единой геофизической службы Российской академии наук сообщил: "Наблюдается сход раскаленной лавы по западному склону. Мощное свечение над вулканом, взрывы". Опасности для населенных пунктов активность на Ключевской Сопке не представляет.

На Камчатке после мощного землетрясения началось извержение вулкана. Фото и видео
На Камчатке после мощного землетрясения началось извержение вулкана. Фото и видео

Вулкан активизировался в последние дни: люди наблюдали выбросы пепла, по ночам над кратером видели свечение от лавы.

На Камчатке после мощного землетрясения началось извержение вулкана. Фото и видео

Видео с камеры, установленной на сейсмической станции Камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН "Киришева":

После землетрясения сеть природных парков "Вулканы Камчатки" (там расположено три активных, в том числе Ключевская Сопка, и более 100 потухших вулканов) остановила прием туристов. Пресс-служба сообщала, что маршруты временно закрываются из-за повышенной сейсмической активности.

"Решение принято на основании рекомендаций вулканологов с целью обеспечения безопасности посетителей", – объясняли сотрудники.

Пять дней для посещения будут закрыты следующие объекты в Южно-Камчатском природном парке:

– вулкан Горелый;

– каньон Опасный;

– подножие вулкана Мутновский;

– пещеры вулкана Горелый.

Кроме того, посетителей просили воздержаться от посещения следующих территорий:

– вулкан Авачинский;

– вулкан Козельский;

– экструзия Верблюд.

На Камчатке после мощного землетрясения началось извержение вулкана. Фото и видео

Ключевская Сопка – это стратовулкан высотой 4 754 метров над уровнем моря, самый высокий и один из самых активных вулканов Евразии. На вершине лежат вечные снега и ледники. Расположен примерно в 450 км к северу от столицы региона, Петропавловска-Камчатского. Последний раз извергался в 2015 году.

На Камчатке после мощного землетрясения началось извержение вулкана. Фото и видео

Как писал OBOZ.UA, в ночь на среду, 30 июля, у берегов российского полуострова Камчатка произошла серия мощных подземных толчков. Предупреждение о цунами объявили там, на Курильских островах, а также на Аляске, Гавайях (США) и в Японии.

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