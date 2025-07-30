На Камчатке после мощного землетрясения началось извержение вулкана. Фото и видео

30 июля в Камчатском крае (РФ) начал извержение вулкан Ключевская Сопка. Это произошло после сильного землетрясения магнитудой 8,7 – самого мощного за более чем 70 лет – и многочисленных афтершоков.

Видео дня

Местный филиал Единой геофизической службы Российской академии наук сообщил: "Наблюдается сход раскаленной лавы по западному склону. Мощное свечение над вулканом, взрывы". Опасности для населенных пунктов активность на Ключевской Сопке не представляет.

Вулкан активизировался в последние дни: люди наблюдали выбросы пепла, по ночам над кратером видели свечение от лавы.

Видео с камеры, установленной на сейсмической станции Камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН "Киришева":

После землетрясения сеть природных парков "Вулканы Камчатки" (там расположено три активных, в том числе Ключевская Сопка, и более 100 потухших вулканов) остановила прием туристов. Пресс-служба сообщала, что маршруты временно закрываются из-за повышенной сейсмической активности.

"Решение принято на основании рекомендаций вулканологов с целью обеспечения безопасности посетителей", – объясняли сотрудники.

Пять дней для посещения будут закрыты следующие объекты в Южно-Камчатском природном парке:

– вулкан Горелый;

– каньон Опасный;

– подножие вулкана Мутновский;

– пещеры вулкана Горелый.

Кроме того, посетителей просили воздержаться от посещения следующих территорий:

– вулкан Авачинский;

– вулкан Козельский;

– экструзия Верблюд.

Ключевская Сопка – это стратовулкан высотой 4 754 метров над уровнем моря, самый высокий и один из самых активных вулканов Евразии. На вершине лежат вечные снега и ледники. Расположен примерно в 450 км к северу от столицы региона, Петропавловска-Камчатского. Последний раз извергался в 2015 году.

Как писал OBOZ.UA, в ночь на среду, 30 июля, у берегов российского полуострова Камчатка произошла серия мощных подземных толчков. Предупреждение о цунами объявили там, на Курильских островах, а также на Аляске, Гавайях (США) и в Японии.

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