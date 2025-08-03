Высота пепла достигает шести метров: на Камчатке сняли на камеру извержение вулкана Крашенинникова. Фото
После недавних землетрясений на Камчатке пробудился вулкан Крашенинникова. Зафиксирован выброс пепла на высоту до 6км.
Вулкан начал извержение впервые за историю наблюдений. Об этом пишут российские СМИ, в сети также появились фото с места.
Что известно
На Камчатке начал активное извержение вулкан Крашенинникова, который долгое время оставался спокойным. Это извержение стало первым за всю историю наблюдений, по данным некоторых источников – с ХV века.
Как утверждают сотрудники Кроноцкого природного парка, на территории которого расположен вулкан, пепел выбрасывается на 3-4 км в высоту за секунду.
На пике активности выброс достиг высоты до 6 км, усеяв слоями пепла территорию парка.
"Пепловый выброс произошел на высоту до 6000 метров при высоте самого исполина — 1856 метров. Шлейф распространился в восточном направлении от вулкана в сторону Тихого океана. На пути распространения пеплового шлейфа населённые пункты отсутствуют. Выпадения пепла в населённых пунктах не зарегистрировано. Зарегистрированных туристических групп в районе вулкана нет", – заявили в региональном управлении МЧС РФ.
Предположительно, на пробуждение вулкана повлияла недавняя сейсмическая активность в регионе.
Чиновники призывают не посещать окрестности вулкана и не пытаться на него взобраться. Поэтому россияне фотографируют извержение с воздуха.
Что предшествовало
Ранее, 30 июля, стало известно, что на Камчатке после мощного землетрясения началось извержение другого вулкана. Активизировался вулкан Ключевская Сопка.
Это произошло после сильного землетрясения у берегов Камчатки магнитудой 8,7 – самого мощного за более чем 70 лет – и многочисленных афтершоков.
Предупреждение о цунами объявили на Камчатке, на Курильских островах, а также на Аляске, Гавайях (США) и в Японии.
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