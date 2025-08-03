Высота пепла достигает шести метров: на Камчатке сняли на камеру извержение вулкана Крашенинникова. Фото

После недавних землетрясений на Камчатке пробудился вулкан Крашенинникова. Зафиксирован выброс пепла на высоту до 6км.

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Вулкан начал извержение впервые за историю наблюдений. Об этом пишут российские СМИ, в сети также появились фото с места.

Что известно

На Камчатке начал активное извержение вулкан Крашенинникова, который долгое время оставался спокойным. Это извержение стало первым за всю историю наблюдений, по данным некоторых источников – с ХV века.

Как утверждают сотрудники Кроноцкого природного парка, на территории которого расположен вулкан, пепел выбрасывается на 3-4 км в высоту за секунду.

На пике активности выброс достиг высоты до 6 км, усеяв слоями пепла территорию парка.

"Пепловый выброс произошел на высоту до 6000 метров при высоте самого исполина — 1856 метров. Шлейф распространился в восточном направлении от вулкана в сторону Тихого океана. На пути распространения пеплового шлейфа населённые пункты отсутствуют. Выпадения пепла в населённых пунктах не зарегистрировано. Зарегистрированных туристических групп в районе вулкана нет", – заявили в региональном управлении МЧС РФ.

Предположительно, на пробуждение вулкана повлияла недавняя сейсмическая активность в регионе.

Чиновники призывают не посещать окрестности вулкана и не пытаться на него взобраться. Поэтому россияне фотографируют извержение с воздуха.

Что предшествовало

Ранее, 30 июля, стало известно, что на Камчатке после мощного землетрясения началось извержение другого вулкана. Активизировался вулкан Ключевская Сопка.

Это произошло после сильного землетрясения у берегов Камчатки магнитудой 8,7 – самого мощного за более чем 70 лет – и многочисленных афтершоков.

Предупреждение о цунами объявили на Камчатке, на Курильских островах, а также на Аляске, Гавайях (США) и в Японии.

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