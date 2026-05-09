Почему парад на Красной площади так важен для Путина и как выглядит место, которое указал Зеленский в указе. Фото

Военный парад в Москве 9 мая традиционно начнется в 10:00, продлится два часа, и пройдет без демонстрации бронетехники. По Красной площади пройдут только пешие колонны, причем в программе мероприятия на это отдано всего 10 минут (с 10:10 по 10:20). Еще полчаса (начиная с 11:00) отведено на воздушную часть парада – пролет военной авиации над центром Москвы.

Завершение парада ожидается около 12:00 по московскому времени. А вот "украинская часть парада" – то есть, ракетно-дроновая атака Красной площади, – не ожидается. Украинский лидер это официально запретил отдельным указом. Но в стране-агрессоре из-за этого документа началась непонятная истерия.

Украинский запрет

Президент Украины Владимир Зеленский еще 7 мая не рекомендовал посещать Москву во время парада. Это был довольно прозрачный намек – после предупреждений Кремля о якобы ударах россиян по "центрам принятия решений" в Киеве, – на возможность аналогичных ударов по центру Москвы.

Однако через сутки появилось заявление американского лидера Дональда Трампа о якобы "прекращении огня обеими сторонами" на три дня (на сутки больше, чем заявлял главарь Кремля Владимир Путин). И Владимир Зеленский, "учитывая многочисленные просьбы, с гуманитарной целью, очерченной в переговорах с американской стороной 8 мая 2026 года", официально запретил украинским военным бить по Москве 9 мая.

"Разрешить 9 мая 2026 года провести парад в г. Москве (Российская Федерация). На время парада (с 10 часов утра по киевскому времени 9 мая 2026 года) территориальный квадрат Красной площади исключить из плана применения украинского вооружения", – буквально сказано в документе.

Точные координаты

Более того, украинский лидер даже предоставил точные координаты Красной площади.

55.754413 37.617733

55.755205 37.619181

55.753351 37.622854

55.752504 37.621538

Указанные точки определяют прямоугольник всей Красной площади, начиная с Исторического музея москвы и заканчивая так называемым Лобным местом.

Последнее – довольно символическое и значимое место. Официально это исторический памятник XVI века, каменная площадка для объявления царских указов и проведения религиозных церемоний. А фактически – любимое место Ивана Грозного для проведения публичных казней (именно поэтому "Лобное место" является синонимом эшафота).

Российская реакция

Пока на официальный указ Владимира Зеленского ответило одно российское официальное лицо – представитель Кремля Дмитрий Песков. "Горе тому, кто шутит со дня "победы", – сбуквально говорил он.

Неофициальная реакция шквалом прокатилась по российскому сегменту интернет-сети. Это настоящая истерия среди россиян, поддерживающих агрессивную политику Кремля, потому что по их мнению украинский лидер не шутит, а откровенно издевается над главными "скрепами" российской аутентичности.

Важный парад

Хотя на самом деле парад на Красной площади вовсе не "скрепа" (о чем свидетельствует хотя бы его трансформации в последние годы). И важен он только российскому диктатору, исключительно в идеологическом контексте.

Именно поэтому Кремль в приступах истерики угрожает Киеву терактами и убийством мирных жителей в случае удара по российской столице. В Москве понимают, что, если этот "сакральный символ" нарушить, для путинского режима возможны серьезные последствия.

Так в эксклюзивном интервью OBOZ.UA объяснял украинский дипломат и политик Роман Бессмертный. По словам политика, парад на 9 мая остается для диктатора РФ сакральным событием, ведь он мыслит категориями империи и представляет себя носителем исторической миссии.

Бессмертный уверен, что РФ использует 9 мая как модернизированную версию советской модели, работающей 24 часа в сутки. Причем в этой модели парад в Москве является одной из главных пропагандистских составляющих.

Что предшествовало

Россия угрожала массированными ракетными ударами по центру Киева, если украинские власти попытаются сорвать мероприятия. Кремль призвал эвакуировать из украинской столицы местных жителей и иностранных дипломатов.

В свою очередь командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадьяр" Бровди объяснил, что обстрел Красной площади мог бы стать символическим и привлечь внимание мира, но украинские дроны не стоит тратить на усиленную охрану Москвы.

Более эффективным станет удар по энергосектору или военным объектам, подчеркнул он.

