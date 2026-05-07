Не рекомендуем находиться на параде 9 мая в Москве, – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не рекомендует иностранным представителям посещать Москву 9 мая на фоне продолжения российских атак и угроз. По его словам, Россия стремится получить "разрешение на безопасный парад", но не готова прекращать войну.

Об этом Зеленский сказал в своем традиционном обращении 7 мая. Он прокомментировал российские обстрелы и ситуацию вокруг предложенного Украиной режима тишины.

Украина предлагала прекращение огня

Президент напомнил, что Киев предложил России полное прекращение огня с 6 мая. По его словам,Украина была готова обеспечить полную тишину, однако в ответ получила новые удары и угрозы со стороны России.

Зеленский подчеркнул, что российские власти хотят "безопасно" провести парад в Москве, после чего продолжить войну против Украины.

"Они хотят от Украины разрешения провести их парад, чтобы выйти на площадь безопасно на час раз в год, а потом дальше снова убивать наших людей и воевать. Странная и точно неадекватная логика российского руководства", — отметил президент.

"Мы не рекомендуем"

Зеленский отметил, что Украина получает сигналы о намерениях отдельных государств, близких к России, направить своих представителей в Москву на 9 мая. Президент посоветовал им не делать этого.

"Есть и обращения от некоторых государств, близких России, о том, что их представители собираются быть в Москве. Странное желание в эти дни. Мы не рекомендуем", – заявил глава государства.

Российские удары и "зеркальный ответ"

По словам президента, только за последние сутки Россия наносила удары практически по всей линии украинской защиты – от Черниговской области до Николаевщины.

Он отметил, что под атаки попали гражданские поезда, энергетические объекты и жилые дома. Зеленский подчеркнул, что удары по поездам "не имели никакого военного смысла".

Президент подчеркнул, что позиция Украины остается "максимально прозрачной и честной": Киев готов к тишине, но будет отвечать зеркально на действия страны-агрессора России.

"Если бы была тишина, то не было бы украинских дальнобойных санкций", – подытожил Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия уже 4-й раз объявила о "своем перемирии" накануне 9 мая. Очередное заявление прозвучало 7 мая от министерства обороны РФ, которое также пригрозило "массированным ударом по Киеву" в случае нарушения этого режима.

