Владимир Путин и Кремль нагнетают обстановку вокруг проведения в этом году военного парада 9 мая на Красной площади. Атаки украинских дронов на объекты военной инфраструктуры и нефтеперерабатывающие заводы, работающие на войну против Украины на расстоянии до 2 тысяч километров, ставят в тупик российскую противовоздушную оборону. Кремль сосредоточил почти всю ПВО и ПРО вокруг Москвы и Московской области, создав несколько колец противовоздушной обороны. При этом оголив все остальные регионы России. На этих территориях практически отсутствуют средства ПВО и ПРО, поэтому украинские дроны уничтожают там российский военно-промышленный комплекс. Сначала Москва делала вид, будто ничего серьёзного не происходит, но теперь осознала масштабы собственных потерь и украинских атак.

Учитывая горький опыт, Кремль решил превратить проведение парада в Москве в собственную информационную кампанию, чтобы как-то оправдать опасения относительно возможности его отмены из-за якобы угрозы ударов украинских дронов. Путин принял решение не выводить военную технику. Однако затем выяснилось, что сами опасения Москвы также повлияли на решение многих лидеров других государств отказаться от приезда на Парад Победы. Москва теряет лицо перед международным сообществом и начинает сильно нервничать. Посыпались угрозы в адрес Киева о возмездии и уничтожении центра города. Иностранным посольствам Москва предложила эвакуироваться из столицы Украины. Официальный Брюссель и европейские столицы не поддались на шантаж Кремля.

Во всём мире известно, что Москва решила приватизировать победу над Третьим рейхом исключительно как якобы достижение России. Правда, Кремль стыдливо не упоминает, что инициатором Второй мировой войны была не только гитлеровская Германия, но и сталинский Советский Союз, который как союзник Берлина также напал на Польшу в сентябре 1939 года. До июня 1941 года Москва политически поддерживала все агрессивные действия Гитлера. При этом, пользуясь статусом союзника Германии, пыталась также захватить и оккупировать многие европейские страны. У Финляндии, Польши и Румынии были отторгнуты в пользу СССР огромные территории, а Литву, Латвию и Эстонию Красная армия просто оккупировала. Территория этих стран была аннексирована и включена в состав Советского Союза. Правда, там были проведены псевдо референдумы, результаты которых были сфальсифицированы. Всё как сейчас происходит на временно оккупированных территориях Украины. Насильственный захват территорий, российская армия проводит псевдо референдум, результаты фальсифицируются — и вот якобы новые территории сами попросились войти в состав России.

Когда Гитлер перехитрил Сталина и напал на СССР, только тогда, с 22 июня 1941 года, Москва фактически стала членом антифашистской коалиции.

Сейчас Кремль хочет навязать миру мысль, будто только благодаря России была успешно завершена война против нацистов. Между тем цифры говорят совсем о другом. Без экономической, финансовой и военной помощи США советская армия никогда не смогла бы победить Вермахт. Кроме того, статистика свидетельствует, что больше всего в войне против гитлеровцев погибло не русских, а именно украинцев. Среди 20 миллионов убитых советских граждан украинские потери достигают почти 10 миллионов, что на 1,5 миллиона больше, чем русских. А среди демографических потерь СССР в 27 миллионов человек украинская доля составляет страшные 14,3 миллиона. Это на 3 миллиона больше, чем потери русских. Среди экономических потерь СССР во Второй мировой войне Украина снова на первом месте — 48%.

А вот среди коллаборационистов Третьего рейха больше всего было именно этнических русских. Несколько миллионов из них служили в Русской освободительной армии и Русской национальной освободительной армии. Среди национальных подразделений СС русские также составляли значительное большинство, даже по сравнению со всеми народами СССР вместе взятыми. При этом кремлевская пропаганда постоянно обвиняла украинцев, литовцев, латышей, крымских татар, чеченцев и ингушей в коллаборационизме. Но, как выясняется, украинцы в рядах немецкого Вермахта имели только 2 батальона, а русские — целых две армии, что в 50 раз больше. Кроме того, в СС была одна украинская дивизия, тогда как у русских было 3 дивизии СС (1-я и 2-я русские дивизии СС и дивизия "Руссланд", плюс 15-й русский казачий корпус СС, состоявший ещё из 3 дивизий). Добавим, что русские имели отдельную бригаду СС "Дружина", отдельный русский полк СС "Варяг" и до 20 отдельных русских батальонов СС. То есть в СС русских было в 10 раз больше, чем украинцев. При том, что всех крымских татар, чеченцев и ингушей Москва незаконно выселила с мест их проживания якобы за коллаборационизм и позволила им вернуться домой только спустя несколько десятилетий. После насильственного выселения из Крыма коренного народа полуострова — крымских татар — туда были завезены десятки тысяч русских из далёких регионов РФ. Переселения русских на свободные территории после выселения чеченцев и ингушей не произошло, потому что это были высокогорные районы Кавказа, и никто не хотел туда ехать.

9 мая 2010 года Владимир Путин на параде на Красной площади имел наглость заявить, что Россия и без Украины смогла бы победить нацизм. При этом, конечно, умолчал, что именно Москва в 1939–1941 годах была союзником Германии, а в борьбе с Третьим рейхом именно украинцы отдали больше всего жизней. При том, что коллаборационистов с гитлеровцами было больше всего именно среди этнических русских. Путин постоянно лжёт не только российскому народу, но и международному сообществу. И этой лжи пора наступить на горло. И не забываем известную фразу бывшего британского премьер-министра Уинстон Черчилль, сказанную ещё в конце 40-х годов прошлого века: "Фашисты будущего будут называть себя антифашистами". Уже тогда Черчилль думал о Москве и россиянах.

Очевидно, что европейцы должны всё это знать и не забывать. Будем бдительны в отношении агрессивных и лживых действий Москвы.