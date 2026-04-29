На параде в Москве к российскому празднику дня победы 9 мая не будет колонны военной техники вообще. Также будет значительно ограничен и контингент пешей части военных парада.

Из техники будет "сохранена" только авиационная часть парада, хотя также значительно ограничена. В частности планируется пролет штурмовиков Су-25, сообщили в военном ведомстве страны-агрессора.

По данным ведомства, на Красной площади состоится только пешая часть с участием военнослужащих высших военных учебных заведений всех видов и отдельных родов войск вооруженных сил России.

Но курсантов военных училищ и колонны военной техники не будет на военном параде не будет из-за "текущей оперативной обстановки"

При этом, как заявляют в ведомстве, в ходе трансляции парада"продемонстрируют работу военнослужащих" всех видов и родов войск, которые задействованы в войне против Украины.

В прошлом году на параде 9 мая в Москве проехали 183 единицы боевой техники – старые танки, БТР и БМП, хотя и из новых показали ракетные комплексы "Искандер" и межконтинентальные ракеты "Ярс". Тогда также агрессоры впервые щеголяли беспилотными войсками.

Что показательно – на парад были приглашены представители 29 стран (в том числе три из них лишь частично признаны), которые всегда называли в России "странами третьего мира". Это, в частности, Венесуэла, Вьетнам, Зимбабве, Лаос, Мьянма и др.

Как сообщал OBOZ.UA, в этом году, из-за страхов диктатора Владимира Путина за собственную физическую безопасность, в Кремле обсуждали отмену военного парада 9 мая вообще. Об этом в эксклюзивном интервью нашему изданию сообщила российская оппозиционерка Ольга Курносова.

