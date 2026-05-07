'Сакральная история': Бессмертный объяснил, что значит для Путина парад на 9 мая

Парад 9 мая в Москве остается для руководства страны-агрессора России сакрально важным событием в идеологическом контексте. Именно поэтому Кремль в приступах истерики угрожает Киеву терактами и убийством мирных жителей в случае удара по российской столице.

Видео дня

В Москве понимают, что, если этот "сакральный символ" нарушить, для путинского режима возможны серьезные последствия. Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказал украинский дипломат и политик Роман Бессмертный.

Пропагандистская цель России

По словам политика, парад на 9 мая остается для диктатора РФ Владимира Путина сакральным событием, ведь он мыслит категориями империи и воображает себя носителем исторической миссии.

Бессмертный объяснил, что переплетение истории Второй мировой войны и нынешней агрессии РФ против Украины остается важным пропагандистским инструментом в руках Кремля.

"Это непрерывный поток пропаганды, раздающийся отовсюду. И да, это примитивно, это грубо, но оно работает как механизм. Пока в Украине пытаются решать сложные социальные проблемы, реабилитацию военных, поддержку общества, там все проще – телевизор, дешевый алкоголь и бесконечное повторение одного и того же нарратива. Эту систему Путин не создал с нуля – он ее восстановил", – рассказал Бессмертный.

Дипломат уверен, что РФ использует 9 мая как модернизированную версию советской модели, работающую 24 часа в сутки. При чем в этой модели парад в Москве является одной из главных пропагандистских составляющих.

"И в этом смысле парад – это основа. Это фундамент, на котором строится дальнейшая информационная накручивание. Это ресурс для влияния на десятки миллионов человек. Мы можем этого не воспринимать, но это критически важно для этой системы", – заявил дипломат.

Как ранее писал OBOZ.UA, накануне парада 9 мая Россия сосредоточила значительную часть систем противовоздушной обороны вокруг Москвы, из-за чего защита других регионов страны-агрессора значительно ослабла.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!