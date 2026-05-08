Применяются БпЛА и роботы: спасатели тушат 9 пожаров в четырех областях Украины. Фото

В Украине в пятницу, 8 мая, бушевали девять серьезных лесных пожаров в четырех областях. К ликвидации последствий было привлечено почти 400 спасателей.

Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям. По состоянию на 17:00 восемь пожаров продолжались, из них пять удалось локализовать.

Общая площадь горения превысила 2 тысячи гектаров (примерно это 2 800 футбольных полей). Всего на всех локациях от ГСЧС привлечены 379 пожарных и 99 единиц техники.

Самые масштабные возгорания произошли в таких регионах:

Ривненщина – в Сарненском районе вблизи села Бельск загорелся лесной массив.

По состоянию на 17:00 этот масштабный пожар был ликвидирован. Огнем было охвачено около 90 гектаров территории Клесовского лесничества, Ровенского природного заповедника и СФК "Крестьянский лес";

Житомирщина – ориентировочно 500 гектаров занялись в Полесском природном заповеднике.

Сильный ветер и высокая температура воздуха способствовали быстрому распространению огня. Ситуацию осложняло то, что часть территорий заминирована, из-за чего спасатели не могли полноценно работать на отдельных участках. Для разминирования привлечены спецы ГСЧС. Также в тушении применяли БпЛА и роботизированную технику.

Киевщина: в Зоне отчуждения продолжалась ликвидация пожара лесной подстилки.

На 16:00 пятницы огонь уничтожил 1180 гектаров территории. Распространению огня способствовали засушливая погода и резкие порывы ветра. Ликвидация масштабного пожара в Чернобыльской зоне отчуждения на тот момент продолжалась.

Черниговщина: у пограничных загорелась лесная подстилка.

Ориентировочная площадь ЧП – 1200 гектаров. Из-за близости к границе, хаотичного минирования территорий и угрозы российских обстрелов привлечение техники и личного состава ГСЧС было невозможным (по крайней мере, по состоянию на вечер пятницы). Работники лесничества создавали минерализованные полосы, чтобы не допустить распространения пламени.

"Ситуация полностью контролируется. Спасибо спасателям, лесоводам, саперам и всем службам, которые работают в чрезвычайно сложных и опасных условиях!" – поблагодарило руководство ГСЧС.

