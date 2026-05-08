В Париже украинские ветераны подарили Макрону шевроны: как отреагировал президент Франции

Во время церемонии чествования 81-й годовщины Победы 8 мая 1945 года в Париже президент Франции Эммануэль Макрон больше всего внимания уделил украинской делегации. В частности французский лидер пообщался с группой украинских детей, получил от них флаг Украины и сделал совместное фото, а также встретился с украинскими воинами. Защитники Украины сняли с себя и подарили Эммануэлю Макрону собственные воинские шевроны.

Соответствующие кадры попали в трансляцию, которую вел Елисейский дворец. В свою очередь министр по делам ветеранов Наталья Калмыкова отметила, что украинские ветераны впервые приняли участие в таких торжествах в Париже, и рассказала, как это было.

"Мы очень рады теплому приему французской стороны и воспользовались такой возможностью, чтобы от имени правительства поблагодарили президента Франции за постоянную поддержку Украины. Со своей стороны Эммануэль Макрон поздоровался с четырьмя ветеранами, которые были в составе нашей делегации, со всеми поговорил. Это были Павел Якимчук, Игорь Салий и Денис Щербатюк и еще один из наших воинов, который как раз проходит лечение-реабилитацию во Франции", – сказала министр.

Как Макрон общался с украинскими детьми и как получил шевроны наших защитников, смотрите с 1:10 трансляции ниже.

Во время торжеств украинской делегации аплодировали на трибунах, рассказала Калмыкова.

"Во Франции очень высокий статус у ветеранов и уважение к ним, поэтому во время церемонии были представлены все ветеранские организации Франции. А участие Украины в таком мероприятии является признанием того, что Украина воюет сейчас за демократию, так же как воевала во время Второй мировой войны на Восточном фронте против нацизма. И это признают, видят и ценят наши партнеры", – отметила чиновница.

Напомним, что в соответствии с законодательными изменениями, принятыми в 2023 году, Украина официально закрепила 8 мая как единственную дату для чествования Дня памяти и победы над нацизмом. Этот шаг стал логическим завершением многолетнего процесса десоветизации и отхода от идеологических манипуляций, навязанных Москвой.

