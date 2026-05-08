'Красная площадь для нас менее важна, чем жизни украинских пленных': Зеленский анонсировал обмен 1000 на 1000

Государство-агрессор РФ согласилось на обмен военнопленных в формате 1000 на 1000. Эта договоренность, очевидно, предусматривает установление так называемого перемирия в течение трех суток: 9, 10 и 11 мая.

Об этом вечером в пятницу, 8-го числа, сообщил президент Украины Владимир Зеленский. "Красная площадь для нас менее важна, чем жизнь украинских пленных, которых можно вернуть домой", – подчеркнул он, дав понять, что Киев принимает эти условия.

Что известно о договоренностях

Глава государства рассказал, что переговоры касательно обмена и перемирия состоялись при посредничестве США.

Украина получала "много обращений и сигналов", касающихся потенциальных обстрелов Москвы 9 мая. Зеленский напомнил, что наши Силы обороны придерживаются принципа зеркальности, и российская сторона знала об этом.

"Дополнительным аргументом для Украины в определении нашей позиции всегда является решение одного из ключевых гуманитарных вопросов этой войны, а именно – освобождения военнопленных. Красная площадь для нас менее важна, чем жизнь украинских пленных, которых можно вернуть домой", – сообщил президент.

8 мая в рамках переговорного процесса при посредничестве американской стороны Киев получил согласие Москвы провести большой обмен 1000 на 1000.

"Также должен быть установлен режим тишины 9, 10 и 11 мая", – заявил Зеленский.

Наша страна продолжает работу над освобождением украинцев из вражеской неволи. Глава государства поручил команде "оперативно подготовить все необходимое для обмена".

Также Зеленский поблагодарил американского коллегу Дональда Трампа и его представителей "за результативное дипломатическое участие". "Рассчитываем, что Соединенные Штаты обеспечат выполнение договоренностей российской стороной", – добавил президент.

– Незадолго до этого Дональд Трамп объявил о трехдневном перемирии между Россией и Украиной 9, 10 и 11 мая, а также о большом обмене пленными. Президент США утверждает, что такое прекращение огня предложил он.

– Перед этим Украина объявляла о режиме тишины с 00:00 в ночь с 5 на 6 мая и предупреждала, что будет действовать зеркально. Российская Федерация нарушила это перемирие, атаковав нашу страну тремя ракетами и 108 дронами.

