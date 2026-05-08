Президент Украины Владимир Зеленский официально разрешил стране-агрессору России провести парад в Москве 9 мая 2026 года. Во время него украинские военные не будут атаковать территориальный квадрат Красной площади.

Об этом говорится в указе главы государства №374/2026. Такое решение было принято, учитывая "многочисленные просьбы, с гуманитарной целью, очерченной в переговорах с американской стороной 8 мая".

Зеленский постановил на время парада (с 10 часов утра по киевскому времени 9 мая 2026 года) исключить из плана применения украинского вооружения территориальный квадрат Красной площади. В указе указаны координаты этого квадрата.

Объявлено трехдневное перемирие

Президент США Дональд Трамп объявил о трехдневном перемирии в войне между Россией и Украиной. По его словам, оно продлится 9, 10 и 11 мая, и будет предусматривать прекращение всех боевых действий, а также обмен 1000 пленных с каждой стороны.

Трамп отметил, что такое прекращение огня предложил он. Президент США выразил благодарность за его поддержку российскому диктатору Владимиру Путину и президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Последний отметил, что Украина получала "много обращений и сигналов", касающихся потенциальных обстрелов Москвы 9 мая. Зеленский напомнил, что наши Силы обороны придерживаются принципа зеркальности, и российская сторона знала об этом.

"Красная площадь для нас менее важна, чем жизнь украинских пленных, которых можно вернуть домой", – подчеркнул он, дав понять, что Киев принимает условия перемирия.

Кремль отменил аккредитацию иностранных журналистов на освещение военного парада 9 мая в Москве. Решение стало неожиданным для ряда международных медиа, которые уже получили официальный допуск.

Также стало известно, что Китай не будет отправлять отдельную правительственную делегацию в Москву на празднование 9 мая. На мероприятиях ко "Дню победы" Поднебесную будут представлять только сотрудники китайского посольства в России.

