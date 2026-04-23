'Осенью нас ждет то, что случилось в 1917 году': Зюганов намекнул на революцию в России. Видео

Лидер российских коммунистов Геннадий Зюганов заявил о неизбежных проблемах в экономике России и предупредил о возможной угрозе революции, подобной событиям 1917 года. Он согласился с якобы критикой российского блогера Виктории Бони в адрес режима страны-агрессора. По словам лидера коммунистов страны-агрессора, Боня подняла вопросы, которые уже ставились коммунистами ранее.

Зюганов предупредил о возможности революции на заседании российских законодателей. Причем главный коммунист России отметил, что они, законодатели, "не имеют права повторять" революцию.

Что сказал Зюганов

"Я вчера посмотрел, что есть такая дама, зовут ее Боня Виктория. Она обратилась напрямую к президенту, но из Монако. Она перечислила все вопросы, которые задавались здесь, и вы слышали. И почему в Анапе грязное пятно и почему не отреагировали вовремя на помощь Дагестану и Чеченской республике", – сказал Зюганов.

Глава КПРФ предусмотрительно пояснил, что его партия "делает все" для поддержки стратегии российского диктатора Путина и вообще российского режима. Но в Кремле его "не слышат", зато услышали Боню, пожаловался Зюганов.

"Мы вам десять раз говорили – провалится экономика неизбежно. Первый квартал весь провалился до дна. Если вы срочно не примете меры финансово-экономические и другие, то осенью нас ждет то, что случилось в 17-м году. Мы не имеем права это повторять", – заявил глава КПРФ.

О чем речь

Виктория Боня, бизнесвумен в сфере красоты, которая живет в Монако, недавно "от имени народа" раскритиковала "вертикаль власти" в РФ. Она перечислила пять проблем, о которых, по ее мнению, вообще не сообщают российскому диктатору: наводнение в Дагестане, загрязнение пляжей в Анапе, правила, позволяющие убивать краснокнижных животных, изъятие скота в Новосибирской области и блокировка интернета в России.

Как и Зюганов, Боня считает главаря Кремля Путина "сильным политиком, который, многого не знает", потому что его люди его круга якобы боятся или не хотят "докладывать в Кремль о ситуации на земле".

Реальное положение дел

Как сообщал OBOZ.UA, реальная инфляция в России уже достигает около 15% – против официальных 5,86%, а дефицит бюджета может быть занижен как минимум на $30 млрд. Это свидетельствует о системных манипуляциях со стороны центробанка страны-агрессора. На фоне падения ВВП, убыточного ВПК и риска банковского кризиса экономика РФ входит в фазу длительного упадка.

Также Россия впервые столкнулась с системной нехваткой рабочей силы, что уже ограничивает развитие экономики и создает дополнительное давление на бизнес.

