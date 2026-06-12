Впервые за пределы Европы и Южной Америки чемпионат мира по футболу выехал в 1970 году, когда право на его проведение было предоставлено Мексике — одной из стран-хозяек нынешнего ЧМ – Среди участников первенства была и сборная СССР, которая заняла четвертое место в предыдущем турнире и в очередной раз настраивалась на мощное выступление. Лидером советской команды был нападающий киевского "Динамо" Анатолий Бышовец, в честь которого даже установили статую в Мехико, но это не помогло "красным" стать чемпионами.

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В состав СССР на чемпионате мира в Мексике впервые вошли целых восемь украинских футболистов. Вратарь Леонид Шмуц и защитник Владимир Капличный на тот момент выступали за московский ЦСКА, но впоследствии завершили карьеру на родине.

Киевское "Динамо" было представлено на ЧМ сразу пятью игроками: полузащитники Владимир Мунтян и Виктор Серебряников, нападающие Анатолий Бышовец, Анатолий Пузач и Виталий Хмельницкий. И еще одного своего нападающего, Валерия Поркуяна, отпустил одесский "Черноморец".

На чемпионате мира-1970 в Мексике ФИФА впервые разрешила проводить замены в ходе матча. И когда во втором тайме матча-открытия Мексика- – -СССР (0:0) Анатолий Пузач заменил Виктора Серебрянникова, он вошел в историю мирового футбола как участник первой замены на чемпионатах мира.

После скучной ничьей с хозяевами соревнований советская команда разгромила Бельгию 4:1, где дублем на 14-й и 63-й минутах отличился Бышовец, а затем еще по голу добавили Асатиани и Хмельницкий. К Анатолию тогда было много внимания со стороны прессы, тем более что вторым ударом он попал в самую девятку. Но киевлянин реагировал скромно, как и отмечал голы: "Я никогда не праздновал, как Марадона. Не бегал сломя голову от радости. Я просто делал свою работу. Конечно, в те моменты я был взволнован и вдохновлен, но эмоции никогда не выходили за пределы".

А завершил групповой этап СССР победой над новичком финальных частей ЧМ Сальвадором – 2:0. Дважды в воротах соперника во втором тайме отличился Бышовец. После всех матчей в первой группе у сборных Союза и Мексики оказалось равное количество очков при одинаковой разнице забитых и пропущенных мячей. Пришлось прибегнуть к жеребьевке, чтобы определить победителя квартета и выяснить соперника по четвертьфиналу. Советские футболисты вытянули первое место и Уругвай вместо Италии.

"Мы не думали, что Уругвай лучше, поскольку он слабее Италии. Уругвай хотели только по одной причине. Наша группа играла в Мехико. Для победителя группы существовал бонус, если можно так сказать, — – я команда оставалась в Мехико. Тот, кто проиграл, то есть занял второе место в группе, вынужден был переехать в Толуку. А мы уже адаптировались к столице Мексики, жили там почти месяц", — вспомина –, Мунтян.

Но команда Гаврила Качалина не смогла справиться с Уругваем в четвертьфинале. Поединок, основное время которого завершилось нулевой ничьей, не мог похвастаться обилием голевых моментов, зато отличался многочисленными остановками из-за более чем 70 нарушений правил со стороны игроков обеих команд. По три футболиста в составе каждой из них получили предупреждения.

Решающий эпизод противостояния произошел за три минуты до завершения дополнительного времени, когда капитан команды СССР Альберт Шестернев сопровождал мяч, выходивший за линию ворот его команды у уругвайцев. Московский защитник пытался закрыть его корпусом, однако на самой линии поля нападающему южноамериканцев Альберто Гомесу удалось завладеть мячом и навесить его в штрафную площадку, где Виктор Эспарраго, который также вышел на поле уже в ходе дополнительного времени, поразил ворота ударом головой.

Судья матча без колебаний зафиксировал гол уругвайцев, несмотря на активные протесты футболистов сборной СССР, которые пытались доказать, что Гомес завладел мячом уже за пределами поля. После матча сборная Советского Союза подала официальный протест по поводу этого эпизода, который впоследствии также был отклонен.

"Мы не просто выходили на поле в полдень, в жару, а играли на высоте более двух тысяч метров. Тяжело было, скрывать не буду, хотя на таких соревнованиях легко не бывает в принципе. Мы тогда месяц, так сказать, в боевых условиях готовились, так что, возможно, где-то и перегорели", — – вспоминал Владимир Мунтян.

Хотя среди причин провала называли конфликт внутри советской команды. Мол, некоторые из футболистов договорились с производителями экипировки, что в случае выхода в полуфинал получат немалое денежное вознаграждение. Это позже подтвердили как Мунтян, так и другие игроки: "Вроде бы все вместе делали одно дело, но люди тайком решили поднять деньги, договорившись с фирмой-производителем бутс".

И спортивное руководство страны, по словам Мунтяна, не сдержало своего слова: "За каждую игру, победу, ничью, выход с первого места, попадание в четвертьфинал нам обещали премии. В своей подгруппе мы выиграли два матча и один сыграли вничью, но денег не получили. А обещали дать сразу после окончания группового этапа. В результате все игроки ходят и ворчат. Капитан команды Алик Шестернев отправился к руководителю делегации. Тот, в свою очередь, заверил: если обыграем Уругвай и –, деньги сразу дадут. Когда я ложился спать накануне игры с Уругваем, в голове крутились только математические расчеты. Я до утра считал деньги. Это же миллионы! Я уже думал, что с ними буду делать. Если бы они нам раньше эти деньги дали, Уругвай бы прошли, уверяю!"

Вместо этого советским футболистам достались лишь суточные – около трех долларов в день: "За месяц заработали, кажется, 118 долларов. Но никто ничего не смог купить! После четвертьфинала с Уругваем нас быстро вывезли из Мексики".

Правда, Уругвай также остался без титула, проиграв в полуфинале будущему чемпиону – Бразилии (1:3), для которой эта победа стала исторической. "Зелено-желтые" выиграли чемпионат мира в третий раз после 1958 и 1962 годов и, согласно регламенту, получили право оставить себе на вечное хранение Кубок Жюля Рими – ю знаменитую "Золотую богиню".

Лучшим бомбардиром первенства стал легендарный Герд Мюллер из ФРГ, который отличился 10 забитыми мячами. Лучшим игроком был признан Пеле, чья игра на этом турнире окончательно закрепила за ним статус легенды мирового футбола. В символическую сборную вошли такие звезды, как Бобби Мур, Франц Беккенбауэр, Бобби Чарлтон и Жаирзиньо. Также на стадионе "Ацтека" в Мехико установлена статуя Анатолия Бышовца в сонме лучших игроков чемпионата мира 1970 года.

"После того, как я забил четыре мяча на чемпионате мира, те, кто со мной ходил по мексиканским магазинам, получали хорошие скидки, а мне все отдавали почти бесплатно: от сомбреро до драгоценностей для жены и мамы", — – рассказывал Бышовец, который родился в Киеве, всю карьеру провел в составе "бело-синих" и был их капитаном, но с середины 80-х живет в РФ и не осуждает уничтожение своей родины и регулярные обстрелы родного города.

В мае 2025 года он хвалил парад Путина 9 мая: "Смотрел парад не один, рядом были внуки, правнук. Самому младшему понравилось, особенно то, что касалось военной техники. Для него это большое впечатление. То, что на трибуне было большое количество гостей из многих стран, в –, это очень показательный момент в важное время. Увиденное сегодня убеждает в том, что победа будет за нами. Думаю, что достаточно песни Александра Александрова "Священная война", чтобы пробудились все самые главные патриотические чувства. Я хотел бы отметить, что это общая победа – Украинский фронт был великим".

А осенью того же года заговорил об окончании войны. "Для меня, моей жены и моих детей – это огромная катастрофа. Здесь нужно говорить о горе, которое переживают два очень близких народа. Сегодня, как никогда, нам нужен мир, который откроет возможности для футбола", — – сказал бывший украинец российским пропагандистам. И интересно, что за поребриком эти слова назвали "слишком смелыми".

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