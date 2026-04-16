Впервые в истории Кремля: глава Центробанка РФ заявила о рекордном дефиците кадров

Россия впервые столкнулась с системной нехваткой рабочей силы, что уже ограничивает развитие экономики и создает дополнительное давление на бизнес. Несмотря на низкую безработицу, дефицит кадров будет только расти и может превысить 3 миллиона работников в ближайшие годы.

Об этом сообщила председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина во время выступления на биржевом форуме. По ее словам, российская экономика впервые столкнулась с ограничением количества доступной рабочей силы.

Если раньше главными вызовами были внешние факторы – санкции, колебания цен на ресурсы или курса валют то теперь к ним добавился еще один критический фактор, ведь банально не хватает людей для работы. Она подчеркнула, что эта проблема уже стала новой реальностью, которую вынуждены учитывать как бизнес, так и государственная политика.

Официально ситуация выглядит парадоксальной, ведь уровень безработицы в России составляет около 2-2,5%, что является одним из самых низких показателей за всю историю. Однако именно это и является сигналом проблемы, слишком низкая безработица означает, что:

рынок труда почти исчерпан;

компании не могут найти работников;

растет конкуренция за кадры;

повышаются зарплаты и расходы бизнеса.

В сочетании с инфляцией, которая ранее достигала около 10%, это свидетельствует о так называемом "перегреве" экономики, когда спрос превышает возможности производства. По оценкам российского союза промышленников и предпринимателей, уже к 2030 году нехватка рабочей силы может превысить 3 миллиона человек.

Наибольший дефицит фиксируется в ключевых отраслях – сельское хозяйство, обрабатывающая промышленность, энергетика и водоснабжение. Также остро не хватает сервисного персонала и рабочих специальностей. Кремлевская власть обозначила сразу несколько причин такой ситуации:

демографический спад;

миграционные процессы;

изменение приоритетов молодежи;

влияние войны и мобилизации.

Нехватка работников уже имеет конкретные последствия, ведь бизнес не может расширять производство, растут расходы на персонал и повышается инфляционное давление. В результате власть вынуждена удерживать жесткую денежно-кредитную политику с высокими ставками, которые сдерживают инфляцию, но в то же время тормозят развитие.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, российская лесная отрасль массово становится убыточной, почти половина предприятий уже работает "в минус", а к концу 2026 года может закрыться каждое второе. Из-за падения цен, дорогие перевозки и меньшую поддержку от государства ситуация быстро ухудшается и бизнесы фактически выживают на грани банкротства.

