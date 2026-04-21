Россиян массово обманывают низкой инфляцией и состоянием экономики: в разведке заявили о скрытом кризисе Кремля

Реальная инфляция в России достигает около 15% против официальных 5,86%, а дефицит бюджета может быть занижен как минимум на $30 млрд, что свидетельствует о системных манипуляциях со стороны Центрального банка России. На фоне падения ВВП (внутренний валовой продукт), убыточного ВПК (военно-промышленный комплекс) и риска банковского кризиса экономика РФ входит в фазу длительного упадка.

Об этом заявил глава шведской разведки Томас Нильссен в интервью Financial Times. По его словам, реальный уровень инфляции в России уже приблизился к 15%, что почти втрое превышает официальные данные.

Нильссен отмечает, что Центральный банк России систематически занижает ключевые экономические показатели. Речь идет не только об инфляции, но и о дефиците бюджета, который, по оценкам шведских аналитиков, может быть больше минимум на 30 миллиардов долларов.

Такие действия, как считают в разведке, имеют четкую цель – создать иллюзию устойчивости экономики для международного сообщества, в частности для союзников Украины. В частности, это позволяет России демонстрировать якобы эффективное противостояние санкциям и расходам на войну.

Однако за фасадом официальной статистики накапливаются системные проблемы. Экономика все больше зависит от государственных вливаний, а ключевые отрасли работают в убыток или на грани рентабельности. Особое внимание эксперт обращает на состояние военно-промышленного комплекса.

Несмотря на масштабные государственные заказы, большинство предприятий ВПК остаются убыточными. Исключением являются лишь производители дронов, которые демонстрируют определенный рост. Основные проблемы отрасли – коррупция, неэффективное управление и зависимость от кредитов государственных банков. Отмечается, что это создает дополнительное давление на финансовую систему страны, которая и без того находится в уязвимом состоянии.

Шведские аналитики также фиксируют ряд тревожных индикаторов, которые могут свидетельствовать о приближении банковского кризиса. Речь идет о росте проблемных кредитов, падении ликвидности и увеличении зависимости банков от государственной поддержки.

В случае ухудшения экономической ситуации эти факторы могут спровоцировать эффект домино, что приведет к серьезным потрясениям в финансовом секторе. Даже российские власти начинают частично признавать экономические трудности. Президент РФ Владимир Путин недавно раскритиковал правительство за слабые экономические результаты, признав, что ВВП страны в январе*феврале сократился на 1,8%.

Темпы роста экономики также резко замедлились, если в 2024 году они составляли почти 4,9%, то в 2025-м – лишь около 1%. Причинами стали жесткая монетарная политика и санкции, направленные на ограничение нефтяных доходов.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина также признала, что внешние условия для экономики постоянно ухудшаются. Для рядовых россиян экономические проблемы уже стали ощутимой реальностью. Рост цен опережает повышение зарплат, что приводит к снижению покупательной способности.

Война против Украины все больше влияет на повседневную жизнь граждан – от стоимости продуктов до доступности базовых услуг. В совокупности эти факторы формируют опасную тенденцию, ведь экономика теряет устойчивость, а возможности для ее восстановления становятся все более ограниченными.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Россия впервые столкнулась с системной нехваткой рабочей силы, что уже ограничивает развитие экономики и создает дополнительное давление на бизнес. Несмотря на низкую безработицу, дефицит кадров будет только расти и может превысить 3 миллиона работников в ближайшие годы.

