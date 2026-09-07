Грозит потеря самолетов: в России возникли серьезные проблемы с авиацией

Российские авиакомпании могут начать терять самолеты SSJ-100 из-за проблем с заменой иностранных двигателей на отечественные. Генеральный директор "Аэрофлота" Сергей Александровский заявил, что без государственного финансирования авиаперевозчики не смогут провести необходимую ремоторизацию.

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В результате часть флота может постепенно выбывать из эксплуатации. Об этом сообщают российские СМИ.

В России предупредили о потере SSJ-100

По словам Александровского, российские авиакомпании не смогут самостоятельно заменить иностранные двигатели на SSJ-100 на российские ПД-8.

"Если не будет субсидирования ремоторизации, произойдет постепенное выбытие флота у всех компаний, эксплуатирующих SSJ-100", – заявил глава "Аэрофлота".

Он отметил, что установка импортозамещенных двигателей возможна только при условии государственной поддержки. В то же время точный объем бюджетного финансирования, необходимого для проведения работ, Александровский не назвал.

Почему возникли проблемы с двигателями

Вопрос замены силовых установок SSJ-100 обострился после того, как в 2022 году французская компания Safran прекратила участие в совместном предприятии с российской Объединённой двигателестроительной корпорацией.

Safran занималась обслуживанием и производством деталей для горячей части двигателей SaM-146, которыми оснащали SSJ-100.

Россия планирует заменить франко-российские SaM-146 на отечественные ПД-8. Однако стоимость такой ремоторизации остается значительной.

По данным источников "Коммерсанта", замена двигателей может обойтись примерно в 2,1–2,3 млрд рублей на один самолет.

Чем будут заменять самолеты

Александровский заявил, что в случае выбытия SSJ-100 нагрузку придётся перераспределить на другие самолёты.

В частности, речь идет об увеличении налета остальной части флота и использовании новых самолетов МС-21. В то же время ситуация свидетельствует о зависимости российской авиации от государственного финансирования для обслуживания самолетов, лишившихся доступа к западному обслуживанию и комплектующим.

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