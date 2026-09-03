Норвегия арестовала российское судно по иску "Нафтогаза": что известно

Норвегия задержала российское судно "Профессор Молчанов" у берегов арктического архипелага Шпицберген. Арест связан с иском НАК "Нафтогаз Украины" о взыскании с России компенсации в размере 4,22 миллиарда долларов за активы, захваченные после оккупации Крыма.

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Российская сторона уже назвала действия Норвегии "пиратством" и заявила о намерении обжаловать решение. Об этом сообщает Reuters.

Как задержали российское судно

Судно "Профессор Молчанов" задержали у берегов Шпицбергена после 24-часового противостояния с норвежской береговой охраной. По данным Covington, юристы "Нафтогаза" несколько месяцев отслеживали передвижения судна.

"Профессор Молчанов" принадлежит России и используется для коммерческих круизов. Накануне прибытия судна на Шпицберген, куда оно направлялось в российский горнодобывающий поселок Баренцбург, представители "Нафтогаза" обратились в норвежский суд с просьбой арестовать его и обеспечить принудительную продажу.

В понедельник окружной суд Норд-Тромса и Сеньи удовлетворил это ходатайство. Суд обязал губернатора Шпицбергена обеспечить исполнение решения, контролировать судно и не допустить его дальнейшего движения.

Канцелярия губернатора Шпицбергена подтвердила, что судно задержано и будет удерживаться на территории архипелага.

"Нафтогаз" требует от России миллиарды

"Нафтогаз" ведет судебный процесс с Россией с 2016 года, требуя компенсации за экспроприацию своих активов в Крыму после его оккупации Россией в 2014 году.

В апреле 2023 года арбитражный трибунал в Гааге обязал Россию выплатить украинской компании 4,22 миллиарда долларов. К этой сумме также должны быть добавлены проценты и судебные издержки.

Москва решение не выполнила.

"Россия не может уклониться от ответственности, просто отказавшись выполнить международное арбитражное решение", – заявил исполняющий обязанности генерального директора "Нафтогаза" Сергей Федоренко.

В компании подчеркнули, что будут продолжать работу по взысканию российских активов в разных странах.

"Мы продолжим преследовать российские активы по всему миру до тех пор, пока не будет выплачена компенсация, присужденная "Нафтогазу" и другим компаниям группы "Нафтогаз", – заявили в украинской компании.

Россия заявила о "пиратстве"

Российское государственное агентство ТАСС со ссылкой на представителя МИД Великобритании сообщило, что действия Норвегии якобы являются "пиратством".

Российская сторона также заявила о намерении обжаловать решение, утверждая, что соответствующего уведомления о судебном процессе не получала.

В то же время "Нафтогаз" координирует меры по взысканию российских активов в нескольких юрисдикциях, в частности в США, Франции, Великобритании и Финляндии, где часть активов РФ была заморожена.

Как сообщал OBOZ.UA, в правительстве Великобритании рассматривали возможность продажи российской нефти, изъятой с танкера "Смиртос", а вырученные средства направить на поддержку Украины. Речь идет о грузе стоимостью около 35 млн фунтов стерлингов, который, по оценке британских властей, после конфискации законно перешел в собственность государства.

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