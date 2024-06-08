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Жизнь по талонам: как в голодном СССР пытались регулировать еду

Анна Онищенко
Новости. Общество
3 минуты
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Жизнь по талонам: как в голодном СССР пытались регулировать еду

Как бы СССР ни пытался казаться великой и мощной империей, в историю вошли лишь ограничения, сомнительная идеология и дефицит. Одним из его проявлений были талоны на продукты.

Хотя, на самом деле продуктовые талоны появились еще до так называемых голодных девяностых, в союзе они сильно распространились. Об этом подробнее рассказал Униан.

Когда появились талоны

Первые карточки на приобретение продуктов были введены еще весной 1916 года в Российской империи. Тогда талоны распространялись только на дефицитный сахар, но в 1917 году система охватила и другую еду.

Это продолжалось до 1922 года, то есть до образования Советского союза. Благодаря новой экономической политике (НЕП) дефицит удалось преодолеть, но недолго.

Продуктовые талоны в 1930-х годах

Введение НЭП временно снизило потребность в талонах, но уже в начале 1930-х годов, когда к власти пришел Сталин, ее отменили. Дефицит товаров снова появился, поэтому возникла необходимость возвращения талонов. Тогда их выдавали только госслужащим.

Жизнь по талонам: как в голодном СССР пытались регулировать еду

Вторая мировая война

Во время войны продовольственные талоны стали вопросом выживания. Хлебные карточки выдавали тогда в ограниченном количестве. Рабочие могли получить за сутки от 500 до 1200 г в зависимости от их должности, а все остальные могли надеяться только на 200-300 г хлеба.

Также в 1940 году, если продукты вообще были в наличии, люди могли купить не более 1 кг мяса, 500 г колбасы и 200 г сливочного масла за раз.

После Второй мировой войны такая система действовала еще до 1947 года. Однако, несмотря на то, что ее отменили, дефицит преодолеть так и не удалось.

Продуктовые талоны в 1980-х годах

Во время пребывания Брежнева у власти ситуация с продуктами несколько нормализовалась благодаря продаже нефти. Однако впоследствии цена на черное золото начала падать, что оказало негативное влияние на советскую экономику.

В 1970-х годах дефицит начал приобретать новую силу, поэтому по всему СССР начали возвращаться и продуктовые карты. Таким образом, в 1980 году они вновь появились и в украинских городах.

Жизнь по талонам: как в голодном СССР пытались регулировать еду

Однако власти не хотели акцентировать внимание на том, что в стране в очередной раз есть дефицит, поэтому талоны стали называть "заказами", "тетрадями", "приглашениями" и тому подобное.

В то время по талонам отпускали в основном продукты животного происхождения, алкоголь, сигареты, сахар и крупы. Впоследствии их ввели и на продовольственные товары.

Жизнь по талонам: как в голодном СССР пытались регулировать еду

Продуктовые талоны в 1990-х годах

90-е годы были самыми тяжелыми с точки зрения дефицита. Тогда большинство товаров отпускалось только по талонам. В магазины стояли километровые очереди, а на полках не было ничего, кроме морской капусты и томатного сока. Впоследствии появились талоны даже на нижнее белье.

В 1991 году, после распада СССР, система продуктовых талонов была упразднена. Но в Украине их еще продолжали принимать в течение двух лет.

Жизнь по талонам: как в голодном СССР пытались регулировать еду

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