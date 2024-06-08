Жизнь по талонам: как в голодном СССР пытались регулировать еду

Как бы СССР ни пытался казаться великой и мощной империей, в историю вошли лишь ограничения, сомнительная идеология и дефицит. Одним из его проявлений были талоны на продукты.

Хотя, на самом деле продуктовые талоны появились еще до так называемых голодных девяностых, в союзе они сильно распространились. Об этом подробнее рассказал Униан.

Когда появились талоны

Первые карточки на приобретение продуктов были введены еще весной 1916 года в Российской империи. Тогда талоны распространялись только на дефицитный сахар, но в 1917 году система охватила и другую еду.

Это продолжалось до 1922 года, то есть до образования Советского союза. Благодаря новой экономической политике (НЕП) дефицит удалось преодолеть, но недолго.

Продуктовые талоны в 1930-х годах

Введение НЭП временно снизило потребность в талонах, но уже в начале 1930-х годов, когда к власти пришел Сталин, ее отменили. Дефицит товаров снова появился, поэтому возникла необходимость возвращения талонов. Тогда их выдавали только госслужащим.

Вторая мировая война

Во время войны продовольственные талоны стали вопросом выживания. Хлебные карточки выдавали тогда в ограниченном количестве. Рабочие могли получить за сутки от 500 до 1200 г в зависимости от их должности, а все остальные могли надеяться только на 200-300 г хлеба.

Также в 1940 году, если продукты вообще были в наличии, люди могли купить не более 1 кг мяса, 500 г колбасы и 200 г сливочного масла за раз.

После Второй мировой войны такая система действовала еще до 1947 года. Однако, несмотря на то, что ее отменили, дефицит преодолеть так и не удалось.

Продуктовые талоны в 1980-х годах

Во время пребывания Брежнева у власти ситуация с продуктами несколько нормализовалась благодаря продаже нефти. Однако впоследствии цена на черное золото начала падать, что оказало негативное влияние на советскую экономику.

В 1970-х годах дефицит начал приобретать новую силу, поэтому по всему СССР начали возвращаться и продуктовые карты. Таким образом, в 1980 году они вновь появились и в украинских городах.

Однако власти не хотели акцентировать внимание на том, что в стране в очередной раз есть дефицит, поэтому талоны стали называть "заказами", "тетрадями", "приглашениями" и тому подобное.

В то время по талонам отпускали в основном продукты животного происхождения, алкоголь, сигареты, сахар и крупы. Впоследствии их ввели и на продовольственные товары.

Продуктовые талоны в 1990-х годах

90-е годы были самыми тяжелыми с точки зрения дефицита. Тогда большинство товаров отпускалось только по талонам. В магазины стояли километровые очереди, а на полках не было ничего, кроме морской капусты и томатного сока. Впоследствии появились талоны даже на нижнее белье.

В 1991 году, после распада СССР, система продуктовых талонов была упразднена. Но в Украине их еще продолжали принимать в течение двух лет.

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