Забудьте байки о дешевом СССР: каким на самом деле были тогдашние цены

Рассказы старшего поколения о Советском Союзе нередко сопровождаются ностальгическими упоминаниями о дешевизне товаров. Поэтому может показаться, что тогда жизнь была простой и доступной для всех, но это миф.

Если сравнить цены на продукты со средней советской зарплатой, становится понятно, что все не так положительно, как об этом говорят. Чтобы вы могли в этом убедиться, Радио Свобода проанализировали стоимость некоторых продуктов 70-х годов прошлого века.

Средняя зарплата в СССР в 1970 году составляла 122 рубля, но в республиках она несколько отличалась. К примеру, в УССР она составляла 126,1 рублей. В дальнейшем для расчета будет использоваться именно эта сумма.

Прежде чем углубляться в вопрос цен, важно понять, что советская экономика была плановой, где цены на товары и услуги устанавливались государством и часто не соответствовали рыночной стоимости. Именно это впоследствии и привело к экономическому коллапсу.

Также следует отметить, что в СССР средняя зарплата рассчитывалась только по доходам среднего класса. Для сравнения, сейчас считают среднюю сумму между всеми богатыми и бедными.

Продукты

Десяток яиц стоил 1,1 – 1,3 рубля, что составило 1% от заработной платы.

Литр молока стоил 22-24 копейки, что составило 0,2% от зарплаты.

1 кг говядины стоил 1,80 – 2 рубля, что составило 1,7% от заработной платы.

Однако важно понимать, что в СССР из-за дефицита люди не могли просто пойти в магазин в любое время и купить все, что вздумается и сколько вздумается.

Развлечения

Билет в кинотеатр для взрослых стоил 25 копеек, а для детей 10 копеек, что составляло 0,2% и 0,08% зарплаты соответственно.

Билеты в театр стоили от 3 до 6 рублей, что составляло 2,6%-5,2% зарплаты соответственно.

Поход в ресторан вдвоем стоил не менее 20-25 рублей, что составило 17%-21% зарплаты.

Книга стоила 1-3 рубля, что составляло 0,8%-2,6% зарплаты.

До 80-х годов выпить кофе на улице было невозможно. После того, как кофейни и шоколадницы все же открылись, чтобы выпить напиток нужно было отстоять немалую очередь и заплатить 50 копеек или 0,4% зарплаты.

Одежда

За штаны можно было заплатить 30 рублей, а за обувь 45 рублей. Если покупать все вместе, то это около 65% среднемесячной зарплаты. Кроме этого, это обязательно были однотипные вещи отечественного производства, ведь зарубежное было в невероятном дефиците.

Мужской костюм можно было приобрести за 178 рублей, что составило 150% заработной платы.

Сапоги – от 70 рублей или 60,7% зарплаты.

Зимнее пальто – 189 рублей или полторы зарплаты.

Вдобавок, иногда еще и нужно было вносить свою фамилию в списки и ждать пока нужный товар появится в наличии.

Техника и мебель

Шкаф для одежды – 228 рублей, что составляло почти 2 зарплаты.

Стол – 140 рублей, что чуть больше одной месячной зарплаты.

2 стула – 34 рубля или 29,5% зарплаты.

Магнитофон "Днепр-12" – 147 рублей или почти 150% зарплаты.

Холодильник "Минск-16" – 390 рублей, что составило более 3 зарплат.

Цветной телевизор "Юность" – 430 рублей или почти 4 зарплаты.

Автомобиль "Москвич" – 5000 рублей, 43 зарплаты.

Автомобиль "Волга" – 8000 рублей или 70 зарплат.

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