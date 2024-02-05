Землю накрыла сильная магнитная буря: сколько она будет продолжаться и как уберечься от вредного воздействия

В понедельник, 5 февраля, Землю накрыла сильная магнитная буря – ее мощность составила 5 баллов из 9 возможных. Однако есть и хорошая новость – уже завтра, 6 февраля, геомагнитный шторм упадет до уровня К-3.

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Об этом сообщает сайт Meteoagent, который прогнозирует магнитные бури. После этого значительных всплесков солнечной активности не ожидается, а следующую сильную магнитную бурю прогнозируют на конец февраля.

Как известно, магнитные бури – это возмущения геомагнитного поля нашей планеты. Они вызваны потоками заряженных частиц, выброшенных Солнцем.

В периоды бурь метеозависимым, беременным, а также пожилым людям и тем, кто имеет хронические болезни, следует особенно внимательно относиться к своему здоровью. У них в это время может ухудшиться самочувствие.

В частности, они могут испытывать головные боли, усталость, иметь проблемы со сном, тахикардию и головокружение, угнетенное настроение, тревожность и даже агрессию.

Как уменьшить влияние магнитных бурь на организм

Пейте больше чистой воды и травяного чая. Старайтесь отказаться от кофе, алкоголя и сигарет. Отдавайте предпочтение сезонным овощам, фруктам и зелени, одновременно с этим сократите количество жареной, острой и жирной пищи в вашем рационе.

Уделите время прогулкам на свежем воздухе, ходите пешком и занимайтесь спортом. Регулярно проветривайте комнату, а перед сном принимайте контрастный душ.

По возможности избегайте стрессовых ситуаций и конфликтов.

Ранее, 3-4 февраля 2024 года, Землю тоже накрыла магнитная буря, однако она не была сильной, хотя метеозависимые люди все равно могли ощутить ухудшение самочувствия.

Как сообщал OBOZ.UA, пик солнечной активности в феврале придется на первую и последнюю декаду месяца. Согласно прогнозу, в этом месяце Землю дважды накроют сильные бури, а также будут фиксироваться явления средней и слабой интенсивности.

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