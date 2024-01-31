Ожидается несколько мощных штормов: когда ждать магнитные бури в феврале и как к ним подготовиться

В феврале 2024 года украинцам следует ожидать не менее шести мощных магнитных бурь. Специалисты считают, что они будут почти каждый день, однако месяц пройдет спокойно, поскольку большинство явлений будет умеренным. Только 26 числа прогнозируется мощная буря в 4 балла по 9-балльной шкале.

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По обновленным данным Meteoagent, пик солнечной активности придется на первую и последнюю декаду февраля. Первые мощные бури следует ожидать уже 1 и 2 февраля.

Также 5, 6, 25 и 26 февраля будут сильны магнитные бури. Явления средней интенсивности прогнозируют на 3, 4, 7, 8, 9 и 10 число. А 11, 12, 13, 14, 17 и 19 февраля бури будут слабыми.

Что такое магнитные бури?

Так называемые магнитные бури, по определению ученых, это геомагнитные явления, возникающие из-за электромагнитной активности Солнца. Иногда она усиливается, появляются коронарные дыры и выбросы коронарной массы. Это называют солнечной вспышкой. Из-за такой вспышки в окружающее пространство попадает большое количество заряженных частиц.

Их подхватывает солнечный ветер и несет по всем направлениям. Когда заряженные частицы достигают нашей планеты, они сталкиваются с магнитным полем Земли. Вот эти процессы и называются магнитными бурями, которые являются следствием защитной реакции магнитного поля Земли на внешние факторы.

Связаны ли магнитные бури и самочувствие?

Однозначный ответ на этот вопрос ученые пока не дают. Хотя большинство людей, в том числе и специалистов, уверены, что магнитные бури плохо сказываются на самочувствии некоторых людей.

У врачей есть такое понятие: "метеозависимый человек". Это означает, что физическое состояние личности может значительно изменяться от любых метеоролических явлений. Медики говорят, что практически все метеозависимые люди ощущают и магнитные бури.

Некоторые исследователи соглашаются, что геомагнитное воздействие на человека – реальность. Другие считают доказательства недостаточными, а заявления своих оппонентов безосновательными. Есть исследование, выявившее связь между геомагнитной активностью и риском инсульта. Но даже его авторы признают, что проблема нуждается в дальнейшем изучении.

Что может помочь и как облегчить головную боль

Во время магнитных бурь метеозависимые люди испытывают головную боль, тошноту, повышение давления. К таким симптомам могут добавляться раздражение, угнетенное настроение, сонливость или потеря сна. Однако большинство людей больше всего жалуется на сильную мигрень.

Во время сильных головных болей можно выпить мятный, ромашковый чай или стакан воды, принять теплый душ и расслабиться.

Уберечь себя от воздействия магнитной бури также помогут регулярное проветривание помещения, прогулки, поддержание водного баланса и диета. А главное: в дни магнитных бурь не следует злоупотреблять алкоголем, сигаретами и энергетическими напитками.

На что еще могут повлиять магнитные бури

Прежде всего, именно благодаря им возникают полярные сияния. Их всегда можно видеть на полюсах планеты, а в периоды сильных магнитных бурь такие сияния видят украинцы и на родине.

Менее известное, однако более опасное влияние геомагнитной активности происходит на электронику. Из-за магнитных бурь возможны сбои в работе электросетей, телефонной и спутниковой связи, навигационных систем и т.д.

Самая большая геомагнитная буря в истории наблюдений была зафиксирована в 1859 году. Она привела к серьезным сбоям в работе телеграфа в Европе и Америке. Если бы магнитная буря такой же силы произошла сегодня, когда технологии проникли в жизнь человечества уже везде, это привело бы к настоящей катастрофе и нанесло многомиллиардный ущерб.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине февраль начнется с небольшого снижения температуры, без осадков. Дожди и мокрый снег 1 февраля ожидаются только на западе страны, на остальной территории будет сухо и облачно.

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