Землю накрывает двухдневная магнитная буря: как к ней подготовиться

Землю 3-4 февраля 2024 года накроет магнитная буря. Она не будет сильной, однако у метеозависимых людей может ухудшиться самочувствие.

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Об увеличении электромагнитной активности предупредил на своем сайте Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США. 3 февраля ожидается умеренное магнитное волнение с К-индексом 3 из 9 (зеленый уровень). 4-го числа – средняя буря с К-индексом 4. Уже 5 февраля магнитосфера будет в норме.

Геомагнитные бури возникают из-за воздействия солнечного ветра на магнитное поле Земли.

Ученые сходятся во мнении, что очень сильные магнитные бури могут нарушить работу электросетей, телефонной и спутниковой связи, навигационных систем.

Что касается влияния этого природного явления на человеческий организм, единого мнения у исследователей нет.

Как уберечь здоровье во время магнитных бурь

Многие эксперты советуют метеочувствительным и пожилым людям, пациентам с хроническими заболеваниями, беременным уделить здоровью особое внимание в период магнитных бурь.

В это время люди нередко жалуются на головные боли, головокружение, тошноту, боли в суставах, усталость, бессонницу, проблемы с давлением. Хронические заболевания могут обостриться.

Врачи советуют в первую очередь соблюдать режим сна, заниматься физической активностью, но умеренно, чтобы не перегружать организм, особенно при проблемах с давлением.

Также рекомендуют пить больше воды, добавить в рацион больше сезонных фруктов и овощей. В то же время исключить из него или хотя бы свести к минимуму стоит алкоголь и напитки, содержащие кофеин.

Как писал OBOZ.UA, в феврале украинцам следует ожидать не менее шести мощных магнитных бурь. Специалисты считают, что они будут почти каждый день, однако месяц пройдет спокойно, поскольку большинство будут умеренными.

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