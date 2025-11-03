Зеленский подписал закон, который позволяет бронировать мужчин в розыске и без военного билета: какие нюансы

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №13335, который расширяет возможности бронирования работников на критически важных предприятиях во время военного положения. Отныне забронировать могут даже тех мужчин, которые находятся в розыске территориальными центрами комплектования или не имеют должным образом оформленных военно-учетных документов.

Видео дня

Об этом свидетельствует карточка документа на сайте Верховной Рады. Ранее документ поддержали 272 народных депутата.

Закон уточняет порядок организации трудовых отношений в условиях военного положения и позволяет предприятиям оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и другим критически важным отраслям бронировать военнообязанных работников на 45 дней, даже если те не состоят на воинском учете или имеют проблемы с документами.

Согласно закону, бронированию подлежат все работники, которые:

не имеют или имеют ненадлежащим образом оформленный военный билет;

не уточнили свои персональные данные в военкомате;

находятся в розыске ТЦК.

В то же время бронирование будет действовать только один раз в год и не освобождает от ответственности за нарушение правил воинского учета.

Отдельно документ предусматривает, что для новых работников предприятий оборонной промышленности устанавливается максимальный срок испытания – 45 дней. Если за это время человек не устранит нарушения в воинском учете, работодатель имеет право расторгнуть трудовой договор.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, можно ли бронировать лиц, которых разыскивает ТЦК, и по каким причинам могут аннулировать отсрочку от мобилизации.

Также мы объясняли, кто может потерять бронь и отсрочку от мобилизации в 2026 году.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!