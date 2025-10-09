Кто может потерять бронь и отсрочку от мобилизации в 2026 году: объяснение

Уже с первых месяцев 2026 года некоторые украинцы, которые сейчас имеют бронирование или отсрочку от мобилизации, могут их потерять. Это связано с обновленными требованиями к предприятиям, имеющим статус критически важных.

Об этом сообщил адвокат Роман Симутин в Facebook. Он отметил, что Министерство экономики предоставляет статус критически важного предприятия сроком до 12 месяцев, поэтому компании, которые получили его в прошлом году, должны будут повторно подтвердить его в январе-феврале 2026-го.

Ключевые требования к предприятиям

Чтобы сохранить статус, предприятия должны не иметь налоговых долгов и задолженности по уплате ЕСВ в течение года. Также с 1 января 2026 года они должны повысить зарплату работникам минимум до 21 617,5 грн (с учетом роста минимальной зарплаты), а еще – подтвердить стабильные налоговые и валютные поступления или реальную значимость для отрасли.

По словам юриста, если компания не подготовится заранее, она может потерять статус критически важной уже с нового года. Это касается прежде всего тех, кто получил бронирование на основе "субъективной оценки важности".

Что ждет работников таких предприятий

До января все сотрудники таких предприятий должны пройти военно-врачебную комиссию (ВВК). Если компания потеряет статус, ее работники автоматически лишаются брони и отсрочки от мобилизации.

Информация об этом сразу появится в государственном реестре "Оберіг". Если работник уже проходил ВВК и признан годным, ему могут прислать боевую повестку, которая, согласно новым правительственным правилам, считается врученной даже без личного получения.

Как сообщал OBOZ.UA, критическим оборонным предприятиям в Украине разрешили бронировать от мобилизации даже военнообязанных с ненадлежащим образом оформленными учетными документами, а также тех, кто не стоит на учете в территориальном центре комплектования и социальной поддержки. Таких работников смогут забронировать на 45 дней.

