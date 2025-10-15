Можно ли бронировать лиц, которых разыскивает ТЦК: подробное объяснение

В Украине не существует законодательного запрета на бронирование работников, которые находятся в розыске территориальными центрами комплектования (ТЦК) или не прошли военно-врачебную комиссию (ВВК). Такая практика действительно существует, но она не закреплена ни одним нормативно-правовым актом.

Об этом заявил военный юрист Тарас Боровский в эфире программы Вечер.LIVE 14 октября. По его словам, сама процедура бронирования создавалась не для избежания службы, а с целью обеспечения бесперебойной работы критически важных отраслей.

Речь идет о медицине, энергетике, коммунальных службах и тому подобное. Сейчас же наличие "брони" воспринимается как определенный откуп или билет, который освобождает от службы в ВСУ.

Боровский отметил, что в действующем законодательстве нет пункта, который бы запрещал бронирование работников из-за проблем с военным учетом или статусом разыскиваемых.

"Нигде не сказано, что бронирование работников невозможно в связи с тем, что у них есть какие-то недостатки в воинском учете. И в начале введения процедуры бронирования этого не было", — пояснил он.

В то же время для упорядочения процесса и предотвращения злоупотреблений необходимы изменения в законы, над которыми уже работает Верховная Рада.

Как сообщал OBOZ.UA, критическим оборонным предприятиям в Украине разрешили бронировать от мобилизации даже военнообязанных с ненадлежащим образом оформленными учетными документами, а также тех, кто не стоит на учете в территориальном центре комплектования и социальной поддержки. Таких работников смогут забронировать на 45 дней.

