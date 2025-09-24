По каким причинам могут аннулировать отсрочку от мобилизации: объяснение Минобороны

В Украине продолжается всеобщая мобилизация, но отдельные категории граждан имеют право на отсрочку от мобилизации. Однако в некоторых случаях предоставленная отсрочка от службы в Силах обороны может быть аннулирована

В Министерстве обороны объяснили, в каких случаях отсрочку от мобилизации аннулируют. Среди распространенных причин – окончание срока отсрочки, изменения в работе предприятий и учреждений, а также нарушение трудовых или международных обязательств.

Когда отсрочку от мобилизации могут аннулировать

Отсрочка подлежит аннулированию в случае:

окончания срока действия отсрочки;

завершения предприятием, учреждением или организацией производства товаров, выполнения работ или оказания услуг для нужд ВСУ и других военных формирований;

лишения предприятия, учреждения или организации статуса критически важных для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период;

ликвидации органа государственной власти, другого государственного органа, органа местного самоуправления, предприятия, учреждения или организации;

увольнения военнообязанного из органа государственной власти, другого государственного органа, органа местного самоуправления, предприятия, учреждения или организации (кроме случаев перевода на другую должность в пределах того же органа).

временного прекращения действия трудового договора военнообязанного с предприятием;

обоснованного представления руководителя органа государственной власти, другого государственного органа, органа местного самоуправления, предприятия, учреждения и организации;

предоставление отсрочки по другим причинам, определенным статьей 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации";

Особые случаи для международных учреждений

Для работников специализированных учреждений ООН, международных судебных органов, международных и неправительственных организаций аннулировать отсрочку могут в случае прекращения заключенного договора (контракта) или окончания срока назначения по международным договорам Украины.

Невыполнение оператором противоминной деятельности работ по гуманитарному разминированию в течение шести месяцев по сертифицированному процессу на основе информации, представленной Центром противоминной деятельности, также приводит к аннулированию бронирования.

Процедура аннулирования

На основании представления государственным органом, предприятием, учреждением обоснованной информации средствами Портала Дія или путем электронного информационного взаимодействия военнообязанный средствами Реестра военнообязанных автоматически переводится на общий воинский учет, а бронирование аннулируется.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине определение годности военнообязанных к службе происходит через военно-врачебную комиссию (ВВК) по Расписанию болезней, утвержденному Министерством обороны. Этот документ описывает состояния, при которых человека признают непригодным, годным или годным к службе в тылу.

