Клименко заявил о российском следе в теракте во Львове, а медиа узнали, как исполнительница изготовила взрывчатку

Теракт, который 22 февраля произошел во Львове мог быть выполнен по заказу страны-агрессора России. Вероятную исполнительницу удалось задержать, через 10 часов после подрыва, в городе Самбор, на Львовщине.

Об этом заявил Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко. По его словам, маршрут исполнительницы и момент закладки взрывчатки зафиксировали камеры наблюдения.

"Есть все основания полагать, что преступление выполнено по заказу России. Не впервые враг целенаправленно создает смертельные ловушки для украинских правоохранителей. И использует при этом завербованных наших граждан", – рассказал Клименко.

По данным журналистов, вероятная исполнительница преступления – гражданка Украины, которая жила в другой области. Женщину завербовали представители российской ФСБ и предоставили ей инструкцию по изготовлению взрывчатки. По указаниям, она собственноручно изготовила устройство.

Когда гражданка пыталась покинуть Львовскую область, ее задержали в городе Самбор. По состоянию на момент публикации, продолжаются следственные действия.

Теракт во Львове: что известно

В ночь на 22 февраля во Львове прогремели два взрыва. В результате теракта погибла полицейская и пострадали более двух десятков правоохранителей.

Первый взрыв прогремел около 00:30, а второй примерно через десять минут после него. Оба взрыва произошли в центральной части Львова, недалеко от торгового центра Magnus и городского СИЗО. Местные Telegram-каналы сообщали, что звук взрывов был слышен даже за пределами города.

По данным прокуратуры, первое сообщение о проникновении в магазин на ул. Данилишина поступило на номер 102 в 00:30. По прибытии первого патрульного экипажа произошел первый взрыв, второй – во время подъезда следующего наряда. Поврежден служебный автомобиль полиции и гражданский транспорт.

К утру количество пострадавших правоохранителей возросло до 25, шестеро из них находятся в критическом состоянии.

Как сообщал OBOZ.UA, в результате ночного терактапогибла 23-летняя полицейская Виктория Шпилька. Ее жизнь оборвалась во время выполнения служебных обязанностей.

