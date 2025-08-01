Застрял головой в детской площадке: на Днепропетровщине спасатели оказали помощь 2-летнему мальчику. Фото

В пятницу, 1 августа, в городе Вольногорск Днепропетровской области на детской площадке в деревянной конструкции застрял ребенок. Из ловушки двухлетнего мальчика освобождали спасатели.

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Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Днепропетровской области. Инцидент произошел на улице Защитников Украины.

Соответствующее сообщение поступило в Службу спасения "101". Прибыв на место, спасатели увидели мальчика, который, играя, застрял головой в деревянной конструкции горки.

Работники ГСЧС распилили ограждение детской горки и освободили ребенка.

"К счастью, мальчик не получил повреждений, поэтому в медицинской помощи не нуждался", – сообщили в ГСЧС.

К работам по спасению ребенка были привлечены четверо спасателей и одна единица пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в области.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевской области в пятницу, 25 июля, разыскали 5-летнего мальчика, который пропал в Вышгородском районе. Ребенок накануне вечером вышел со двора и ушел в неизвестном направлении.

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