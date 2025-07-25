Поиски продолжались всю ночь: на Киевщине нашли 5-летнего мальчика, который пропал накануне вечером. Фото

В Киевской области в пятницу, 25 июля, разыскали 5-летнего мальчика, который пропал в Вышгородском районе. Ребенок накануне вечером вышел со двора и ушел в неизвестном направлении.

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Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины. К поискам были привлечены представители Национальной полиции, Вооруженных сил Украины и местные жители.

Что известно

"Чрезвычайное происшествие случилось в поселке Запрудка Вышгородского района. Мальчик вышел на прогулку и не вернулся домой. Спасатели нашли его с помощью БпЛА сегодня утром", – говорится в сообщении.

В ГСЧС добавили, что, к счастью, ребенок жив и невредим.

Что предшествовало

Вечером четверга, 24 июля, полиция Киевской области сообщила, что около 21:50, они получили сообщение от матери об исчезновении ребенка в селе Запрудка. Мальчик играл на территории домовладения, однако вышел со двора на улицу и направился в неизвестном направлении.

На розыск малыша были привлечены и ориентированы все подразделения полиции Киевщины, в частности весь личный состав Вышгородского районного управления полиции.

Как сообщал OBOZ.UA, в Житомирской области спасатели и правоохранители разыскали трехлетнюю девочку, которая исчезла в поле. Ребенка нашли в лесу через несколько часов после начала поисков.

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