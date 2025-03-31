'Запускаем анонимизацию': в Минобороны объяснили, как будут определять непригодность к службе на ВВК

В Украине начат процесс анонимизации прохождения военно-врачебных комиссий. Ожидается, что подобная процедура снизит коррупционные риски.

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Деталями 30 марта поделилась в эфире телемарафона заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко. Отметим, что этот этап реформы МО Украины внедряет в сотрудничестве с Министерством здравоохранения.

Электронный кабинет военно-врачебных комиссий заработает с 1 апреля.

Черногоренко объяснила, что украинцы смогут пройти медосмотр в любом гражданском медицинском учреждении. И после этого информация будет передаваться в ВВК.

"Не будет ничего избыточного, это не будет связано ни с походом в ТЦК, ни с походом в ВВК. Этот медицинский набор данных будет направляться на сторону Министерства обороны, обрабатываться. Медицинский набор данных будет анонимизирован. То есть врач, военно-врачебная комиссия, давая административную оценку этим медицинским данным, не будет понимать, какому человеку он определяет пригодность или непригодность", – сказала замминистра.

По мнению чиновников, такой цифровой формат работы ВВК будет иметь антикоррупционный эффект.

Также, как добавила Черногоренко, к осени 2025 года будут разделены медицинское заключение гражданских врачей и административное заключение военно-врачебных комиссий.

"На стороне гражданского врача – медицинское заключение, на стороне военных врачей – административное. А осенью уже масштабируем эти изменения по всей стране, чтобы военнообязанные могли получать услуги комфортно", – заявила сотрудница МОУ.

Как ранее писал OBOZ.UA:

– Получить электронное направление на ВВК можно в мобильном приложении Резерв+.

– Такие направления будут автоматически поступать в кабинет ВВК, а выводы комиссий будут так же передаваться в реестр.

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