Как работают электронные постановления и направления на ВВК: разъяснение Минобороны

С января 2025 г. военнообязанные могут подавать запрос и получать электронное направление на ВВК через приложение Резерв+. А теперь Минобороны внедряет электронные постановления ВВК – вывод, который военно-врачебная комиссия формирует после осмотра. Это упрощает процесс прохождения медкомиссии, ведь больше нет необходимости обращаться в ТЦК за бумажными документами.

Видео дня

Электронные направления на ВВК теперь автоматически поступают в кабинет ВВК, а выводы комиссий будут так же передаваться в этот реестр. О том, как работают эти документы, подробно рассказали в Минобороны Украины.

Как работает электронное направление на ВВК

Прежде всего нужно войти в свой личный кабинет в системе Резерв+ с помощью электронной подписи или другого доступного способа идентификации.

В разделе медицинских документов создать запрос на прохождение военно-врачебной комиссии (ВВК). Далее, если нужно, добавить необходимые медицинские документы.

Военный комиссар в ТЦК по месту учета военнообязанного проверит его заявку и подтвердит необходимость направления на ВВК.

Когда ТЦК подписывает электронное направление, человек получает уведомление в Резерв+ и нужный документ появляется в разделе "Направление на ВВК". Далее можно отправиться в определенное учреждение здравоохранения для прохождения медосмотра.

Что будет, если сгенерировать электронное направление и не прийти на ВВК

Если военнообязанный сам хочет пройти ВВК, но не появился, электронное направление остается актуальным в течение 15 дней от назначенной даты осмотра. После этого запрос нужно подать повторно.

Если военнообязанный получил повестку на прохождение ВВК, подал запрос в Резерв+, получил электронное направление и не появился в течение 14 дней от назначенной даты осмотра, это будет рассматриваться как нарушение правил учета, за которое предусмотрена административная ответственность.

Как работает электронное постановление ВВК

Электронные направления на ВВК, создаваемые в реестре военнообязанных "Оберіг", теперь будут автоматически поступать в кабинет ВВК, а выводы комиссий (электронные постановления) так же будут передаваться в этот реестр. Это значительно ускоряет процесс рассмотрения и обработки документов.

Одновременно электронные постановления ВВК по военнослужащим будут храниться в МИС ВСУ, что в будущем упростит оформление и получение выплат, льгот и необходимых услуг, связанных с состоянием здоровья.

Внедрение электронных постановлений будет происходить постепенно.

С 1 марта 2025 года электронные постановления формируют те ВВК, которые зарегистрировались в электронном кабинете, прошли обучение и успели овладеть функционалом. В течение месяца к системе должны присоединиться все комиссии.

А уже с 1 апреля электронный формат постановлений станет обязателен для всех ВВК.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!