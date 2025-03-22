Что такое электронное постановление ВВК и как его можно обжаловать: объяснение

В Украине продолжается реформа военно-врачебных комиссий, призванная сделать процедуру максимально удобной, быстрой и прозрачной. В частности, этот процесс предусматривает цифровизацию процедур и усовершенствование нормативно-правовой базы.

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Теперь получить электронное направление на ВВК можно даже в мобильном приложении "Резерв+". Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

В оборонном ведомстве объяснили, что теперь не нужно идти в ТЦК, тратить время и усилия, чтобы взять бумажное направление на военно-врачебную комиссию. Когда ТЦК подписывает электронное направление, человек получает уведомление в "Резерв+" и нужный документ появляется в разделе "Направление на ВВК". Далее можно отправиться в определенное учреждение здравоохранения для прохождения медосмотра.

В Минобороны подчеркнули, что сервисом уже могут воспользоваться все военнообязанные – как желающие сам пройти смотр, так и получившие бумажную повестку для прохождения ВВК. Для этого достаточно подать запрос в "Резерв+".

Также в ведомстве уточнили, что, если военнообязанный сам желает пройти ВВК, но не явился, направление в "Резерв+" остается актуальным в течение 15 дней от назначенной даты осмотра. После этого запрос нужно подать повторно и в приложение поступит направление с теми же или обновленными деталями.

Однако если военнообязанный получил повестку на прохождение медкомиссии, подал запрос в "Резерв+", получил электронное направление и не появился в течение 14 дней от назначенной даты осмотра – это нарушение правил учета, за которое предусмотрена административная ответственность.

В то же время, процедура обжалования решения ВВК остается актуальной. Если человек не согласен с заключением медкомиссии, он может подать жалобу в штатную ВВК (центральную или региональную) или обжаловать постановление в судебном порядке.

Напомним, в 2025 году в Украине возросло количество штрафов от ТЦК. Чаще всего штрафуют на 17 тыс. грн. При этом уплата штрафа или его отмена не освобождают от обязанности обновлять свои данные.

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