'Европейцы могут помочь, если мы переведем армию на контракты': Зеленский объяснил, что нужно Украине

Президент Владимир Зеленский заявил, что европейские партнеры могут предоставить Украине дополнительную поддержку, если украинская армия перейдет с мобилизации на контрактную службу. По его словам, нынешняя помощь от Европы важна, но ее недостаточно для обеспечения паритета с Россией.

Зеленский также уточнил, на каких программах и направлениях Европа может усилить поддержку. Об этом он рассказал в интервью BBC.

Президент подчеркнул, что сегодня Европа предоставляет Украине финансовую помощь, за что он лично благодарен. Он вспомнил программу PURL, по которой Украина закупает ПВО у США, и подчеркнул необходимость уважать вклад Европы в такие программы.

Вместе с тем Зеленский отметил, что уровень помощи отличается: некоторые государства выделяют значительные средства, другие – очень мало, а некоторые даже блокируют помощь.

"Достаточно ли? По-разному. Есть государства, о которых можно сказать, что дают достаточно, потому что они выделяют много средств как для одной страны. А есть те, кто дает очень мало. А есть еще и те, кто блокирует помощь. Этим странам достаточно было бы и ничего не делать, а они, наоборот, делают плохое. То есть в целом достаточно ли финансирования? Нет. Но Европа в большинстве своем за Украину и помогает украинцам. Это правда. Нужно ли нам больше? Сто процентов, потому что мы не имеем одинакового количества оружия с Российской Федерацией", – объяснил президент.

Особенно Зеленский подчеркнул вопрос человеческого ресурса. Он пояснил, что если украинская армия перейдет на контрактную основу, европейские партнеры могли бы помочь финансировать эту программу, аналогично тому, как это делает Россия, выплачивая контрактникам зарплату.

"А когда мы говорим о людях, то здесь европейцы могут помочь, если мы переведем нашу армию – или когда мы переведем нашу армию – с мобилизации на контракты. То же самое, что делает Путин. Он платит каждому человеку деньги за контракт. Мы так же хотим, но у нас недостаточно средств. Вот где европейцы могут помочь. Вот эту программу европейцы пока не финансируют", – сказал глава государства.

Как сообщал OBOZ.UA, Министерство обороны Украины готовит новую систему контрактов для военнослужащих, которые можно будет заключать на 1, 2, 3, 4 или 5 лет. Речь идет не только о модернизации условий службы, но и о возможном увеличении денежного обеспечения для защитников.

