'Яєчня' или 'яєшня'? Как говорить на украинском правильно

В разговорной речи украинцев часто можно услышать слово "яєшня", хотя в литературных текстах, словарях и на кулинарных сайтах чаще употребляется "яєчня". Эта разница порождает вопрос: какое из этих слов является правильным, а какое – ошибочным или устаревшим?

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OBOZ.UA попытался разобраться в этом вопросе. Прежде всего стоит обратиться к словарям.

Что говорят словари

В Академическом толковом словаре украинского языка представлены оба варианта – яєчня и яєшня, с примечанием, что "яєшня" – разговорный вариант.

Аналогично в Толковом словаре украинского языка указано: "яєчня, яєшня – страва з яєць, смажених на сковороді".

Происхождение слов: фонетика и морфология

Яєчня – слово утворене від "яйце" з додаванням суфікса -н- і характерним чергуванням -ц- / -ч- у корені. Це стандартне словотвірне утворення.

Яєшня – результат фонетичної дисиміляції, тобто зміни одного звука на інший для зручності вимови. Зокрема, ч → ш – досить рідке, але наявне явище в українській мові.

По данным Генерального регионально аннотированного корпуса украинского языка (ГРАК), до 1939 года слово "яєшня" встречалось вдвое чаще, чем "яєчня". Однако после 1940-х годов ситуация изменилась, и "яєчня" постепенно вытеснила "яєшню" из употребления в официальном, литературном языке.

Таким образом, оба слова допустимы, но с разной функциональной нагрузкой:

Яєчня – нормативное, литературное слово. Именно его следует использовать в письменной речи, официальных текстах, кулинарных книгах, медиа.

Яєшня – разговорное, диалектное, естественное в устной бытовой речи, может использоваться для стилизации в художественных произведениях.

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