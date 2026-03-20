В Украине продолжается кампания по декларированию оружия и боеприпасов: алгоритм действий

В Украине продолжается кампания по декларированию огнестрельного оружия и боеприпасов, которая позволяет гражданам легализовать их хранение. Речь идет прежде всего о случаях, когда оружие оказалось у людей без соответствующих документов.

В полиции отмечают, что процедура проста и позволяет избежать уголовной ответственности. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

Кампания предусматривает четкий алгоритм действий для граждан, которые имеют незарегистрированное оружие или боеприпасы.

Прежде всего необходимо сообщить об их наличии или находке по номеру 102 или 112.

После этого человек должен в течение суток прибыть в ближайшее подразделение полиции, где происходит процедура декларирования.

Во время обращения оружие нужно официально задекларировать. После этого гражданин может либо оставить его себе на законных основаниях, либо добровольно передать правоохранителям. Таким образом государство предоставляет возможность легализовать владение без риска привлечения к ответственности.

В то же время декларированию подлежат не все виды вооружения. В частности, речь не идет о тяжелом военном вооружении, таком как крупнокалиберное нарезное оружие от 12,7 мм, пулеметы, минометы или огнеметы. Такие виды остаются исключительно в сфере контроля военных структур.

В правоохранительных органах подчеркивают, что кампания имеет целью повышение уровня безопасности в обществе. Легализация оружия позволяет контролировать его оборот и уменьшить риски незаконного использования.

Граждан призывают ответственно отнестись к этой возможности, ведь своевременное декларирование – это не только вопрос закона, но и личной и общественной безопасности.

Как сообщал OBOZ.UA, в центре Киева молодые люди проводили стрим, во время которого хвастались оружием и призывали не оформлять его официально. Один из них, 16-18 лет, сказал, что имеет "ствол" без документов и утверждал, что разрешение не нужно. В полиции информировали, что привлекли к ответственности молодых людей.

