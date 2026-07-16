Заместитель командующего Воздушными силами поддержал Федорова и подал в отставку. Заявление

Заместитель командующего Воздушными силами ВСУ, полковник Павел Елизаров подал рапорт об увольнении с военной службы. Свое решение он связал с отставкой министра обороны Михаила Федорова.

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По его словам, увольнение Федорова повлечет катастрофические последствия для страны. Соответствующий рапорт Елизаров опубликовал на своей странице в Facebook.

Причина отставки и поддержка реформ

В рапорте, адресованном командующему Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенанту Анатолию Кривоножко, полковник Елизаров просит уволить его с должности заместителя командующего. Главной причиной этого шага он называет увольнение министра обороны Федорова, которого характеризует как "главного инициатора стратегических реформ в сфере ПВО".

Елизаров заявил, что блокирование инициатив Федорова приведет к многочисленным жертвам и разрушениям в Украине в результате российской агрессии.

Полковник также отметил, что не желает продолжать службу в военном резерве по своей военно-учетной специальности, и попросил направить его личное дело в Печерский РТЦК и СП города Киева.

Комментируя свое решение, Елизаров напомнил, что принял решение присоединиться к Силам обороны в 2022 году. По его словам, его главной мотивацией было стремление к реальным изменениям и победе. Несмотря на свой уход с должности, Елизаров добавил, что сохраняет твердую веру в будущее Украины и победу ее народа.

Напомним, утром 16 июля жители ряда украинских городов вышли на митинги против отставки министра обороны Михаила Федорова. В частности, в Киеве сотни людей собрались на протесты с картонными плакатами.

Как сообщал OBOZ.UA, 15 июля Михаил Федоров подтвердил свою отставку с поста министра обороны и подвел итоги работы. Он перечислил, что успела сделать его команда и что не удалось осуществить.

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