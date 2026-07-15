"Министром обороны станет Игорь Клименко": в Раде озвучили состав нового правительства. Подробности

Народный депутат от партии "Голос" озвучил предварительный состав обновленного Кабинета министров, который может быть утвержден в ближайшее время. В частности, должность министра обороны вместо Михаила Федорова может занять действующий министр внутренних дел Игорь Клименко, а его пост возглавит нынешний глава Национальной полиции Украины Иван Выговский.

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В то же время большинство других членов правительства, по предварительной информации, сохранят свои должности. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Что известно

По информации чиновника, должность вице-премьер-министра по вопросам европейской интеграции должен занять украинский дипломат Всеволод Ченцов.

Министерство обороны может возглавить Игорь Клименко, а Министерство внутренних дел – Иван Выговский.

Также сообщается, что глава Николаевской ОГА Виталий Ким претендует на должность министра по делам ветеранов, соответственно народный депутат от партии "Слуга народа" Денис Маслов – на пост министра юстиции, депутат Виталий Безгин – на пост министра общин и территорий, а начальник Киевской областной военной администрации Николай Калашник – на пост министра инфраструктуры и восстановления.

Кроме того, на должность министра социальной политики рассматривают двух кандидатов: министра социальной политики, семьи и единства Украины Дениса Улютина или заместителя министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Дарину Марчак.

В Министерстве образования и науки также ожидаются изменения: место действующего министра Оксена Лисового, по предварительной информации, займет Андрей Бутенко, возглавляющий Национальное агентство по обеспечению качества высшего образования.

Кроме того, планируется реорганизация Министерства ресурсов. Его могут разделить на два отдельных ведомства – Министерство экономики и экологии, которое, вероятно, возглавит Александр Кравченко, и Министерство аграрной политики под возможным руководством первого заместителя министра аграрной политики и продовольствия Украины Тараса Высоцкого.

Также сообщается, что Министерство цифровой трансформации может возглавить заместитель министра обороны Украины по вопросам цифровизации Оксана Ферчук.

В то же время отмечается, что остальные члены правительства, вероятно, останутся на своих нынешних должностях.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что 14 июля Верховная Рада Украины поддержала отставку Юлии Свириденко с поста премьер-министра. По результатам голосования решение об отставке чиновницы поддержали 258 народных избранников.

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