'Вкус того, который любила его мама': Клопотенко рассказал, чем угощал принца Гарри в Киеве. Фото и видео

Визит принца Гарри в Киев не обошелся без кулинарной изюминки. Шеф-повар Евгений Клопотенко решил угостить герцога Сассекского настоящими украинскими блюдами – с особым символизмом.

Видео дня

Клопотенко подарил сыну принцессы Дианы не просто обед, а частичку украинской культуры – со вкусом, который непосредственно связан с его семьей. Об этом Клопотенко сообщил в своем Telegram-канале.

"Принц Гарри приехал в Украину. Я подумал: он должен почувствовать вкус того, что любила его мама", – отметил он.

Шеф вспомнил, что когда-то английские журналисты интересовались у королевского дворца любимым блюдом принцессы Дианы. Ответ был неожиданным – borshch soup. Хотя рецепт был немного адаптирован под британскую кухню, суть оставалась неизменной.

Именно поэтому вместе с командой ресторана "100 років тому вперед" он подготовил для сына Дианы классический набор украинских блюд: борщ, качан каши, верещаку и сырники. Блюда отправились вместе с принцем в поезде.

"А чтобы не забыл – баночка борщевой заправки 100ШОП и мой номер", – в шутку добавил Клопотенко.

По его словам, украинская кухня – это не только о вкусе, но и о корнях и идентичности, которая оказывается важной даже для королевских семей.

Что предшествовало

12 сентября член королевской семьи Великобритании принц Гарри прибыл в Украину с неожиданным визитом. Младший сын Чарльза III впервые приехал в Киев, где реализовал важную миссию. Вместе с герцогом Сассекским в столицу прибыла и команда фонда Invictus Games.

Как сообщал OBOZ.UA, Герцог Сассекский стал первым членом королевской семьи Великобритании, который приехал в наше государство после начала полномасштабной войны. 10 апреля с необъявленным визитом он прибыл во Львов. Принц Гарри посетил клинику для лечения и протезирования раненых военных Superhumans Center. Как он признавался, поездка произвела на него сильное впечатление.

OBOZ.UA также рассказал, что принц Гарри во время тайного визита в Украину сделал важное заявление и получил подарок от ветеранов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!